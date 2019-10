‘Festa da Criança’ movimenta escola de educação infantil

Manaus- Atividades recreativas, apresentações culturais e distribuição de brinquedos marcaram a manhã desta quinta-feira, (10), dos alunos do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Ismail Aziz, localizado no Km 2, da BR-174. A escola é a primeira unidade de ensino da zona rural a receber a programação da “Festa da Criança”, realizada pela Prefeitura de Manaus em alusão ao Dia das Crianças, comemorado neste sábado (12) de outubro.

“É o terceiro ano que o Fundo Manaus Solidária, coordenado pela primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, realiza ações voltadas especialmente para crianças de áreas periféricas. Estamos numa escola da zona rural trazendo várias atividades em parceria com muitas secretarias do município para homenagear essa criançada que merece todo amor e carinho”, disse a vice-presidente do Manaus Solidária, Mônica Santaella, explicando que a cada ano a programação se consolida levando alegria e ações educativas para todas as zonas da capital.

Além de garantir diversão, a “Festa da Criança” tem o intuito de contribuir para a qualidade de vida escolar alinhada com a vida familiar, promovendo um ambiente de integração e aprendizado para os pais e estudantes.

“Essa semana inteira, a prefeitura está arrancando sorrisos e valorizando as nossas crianças. É muito importante destacar os investimentos que gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto vem fazendo para que a infância e juventude na cidade tenham sempre dias melhores”, completou a secretaria municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, Conceição Sampaio, reforçando que uma escola não consegue evoluir sem o envolvimento de profissionais dedicados, das famílias e da comunidade.

O Cmei Ismail Aziz possui mais de 500 alunos, com idade entre 4 e 5 anos, matriculados nos turnos matutino e vespertino. A unidade de ensino atende, ainda, crianças com vários tipos de deficiência, como visual, auditiva, intelectual, autismo e síndrome de down.

A diretora da escola, Marly Carvalho, agradeceu o empenho do município em oferecer um momento impar que marcará a memória dos alunos. “Esse é o único Cmei da Divisão Distrital Zonal Rural. Aqui, nós levamos educação para muitas crianças que moram em algumas comunidades situados na BR-174. Então, nós nos sentimos muito honrados pela indicação e, principalmente, por essa festa incrível”, comentou.

Professora do 1º período, que compreende alunos de 4 anos, Joyce Lima Marques era uma das mais orgulhosas, atentas e felizes com a “Festa da Criança” na escola. Ela levou seus alunos para participarem de todas as atividades preparadas no espaço. “Nessa fase, as crianças aprendem brincando, saindo do papel e do ambiente da sala de aula, por isso é tão gratificante ter acesso a esse tipo de atividade. Eles ficam atentos, querem participar, se interessam e aprendem mais”, afirmou.

Ao lado de personagens da turma do Parque Cidade da Criança, a criançada aproveitou a programação com apresentações culturais e de músicas infantis, circuito esportivo, cineminha, pula-pula, além de orientações de educação bucal, ambiental e de trânsito e distribuição de mudas e brinquedos.

“Essa é a primeira vez que as crianças do Cmei vivenciam um momento de lazer como esse. O acolhimento dessa escola contribui muito para que os nossos filhos cresçam recebendo uma educação adequada e longe da maldade ensinada nas ruas”, disse a dona de casa Simone Fernandes, mãe do Manoel de 5 anos.

A aluna Isabele Vitória de Souza Neves, 5, não se intimidou em demonstrar emoção por fazer parte da festa. “Eu gostei muito desse dia das crianças. Eu e meus amiguinhos amamos todas as brincadeiras e o presente”, declarou.

Parceria

A Festa da Criança conta com a participação das secretarias municipais de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), de Parcerias e Projetos Estratégicos (Semppe), de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), de Comunicação (Semcom), Infraestrutura (Seminf), Limpeza Urbana (Semulsp), Educação (Semed), Saúde (Semsa), Casa Militar, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

*Com informações da assessoria