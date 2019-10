Com 11 atrações, Samba Manaus acontece neste sábado (12) na Arena

Manaus - Neste sábado (12), o público amazonense recebe o maior evento de samba e pagode da Região Norte, o Samba Manaus 2019, com início a partir das 19h. A festa, que promete ser um dos maiores espetáculos realizados pela Fábrica de Eventos, acontece, neste sábado (12), pela primeira vez na Arena da Amazônia, localizada na avenida Constantino Nery, bairro Flores, Zona Centro-Oeste de Manaus.

O Samba Manaus abre as portas para receber os fãs das 11 atrações a partir das 18h, levando alegria e boa música até o domingo clarear. Os artistas se apresentarão de forma contínua, sem intervalo de uma banda para outra.

Sorriso Maroto | Foto: Divulgação

Com 12 horas de programação, a maior roda de samba a céu aberto do país, vai vir com uma grande estrutura para a Arena do Amazônia. Como no ano passado, a festa vai contar com a produção em um palco duplo, permitindo assim maior interação entre o público e os artistas e, claro, dando mais dinamismo por conta da simultaneidade dos shows.

Apresentações

A ordem das apresentações do Samba Manaus foi divulgada na noite de terça-feira (8), nos perfis das redes sociais da Fábrica. Prata da casa, Uendel Pinheiro é o primeiro a subir no palco, às 19h. Depois dele, Suel, Belo, Raça Negra, Ferrugem, Sorriso Maroto, Thiaguinho, Xande de Pilares, Dilsinho, Turma do Pagode e Parangolé reencontram o público amazonense.

Ferrugem | Foto: Divulgação

A organizadora do evento ressalta que pode haver mudança no horário de apresentação dos artistas, caso ocorra algum imprevisto.

Os artistas foram escolhidos por meio de voto popular, na página oficial da Fábrica de Eventos, no Facebook. Como na edição passada, o grupo Sorriso Maroto foi quem arrebatou a maioria dos votos, ultrapassando o número de sete mil indicações.

Em entrevista ao EM TEMPO , Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto, contou com exclusividade que Manaus está nos planos dos novos projetos da banda.

Dilsinho | Foto: Divulgação

“Temos planos de fazer algo especial na cidade, do jeito que ela merece. Um show fora dos moldes de festival. Algo com uma entrega personalizada para o público de Manaus. Entretanto, ainda é um estudo. Vamos torcer para rolar no ano que vem. Prometo contar em primeira mão a vocês ”, contou o vocalista.

Ingressos