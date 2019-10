Raça Negra cancela apresentação no Samba Manaus 2019; confira

Manaus - A banda Raça Negra, uma das atrações mais aguardadas do Samba Manaus deste ano, informou na tarde desta sexta-feira (11) o cancelamento da apresentação. A festa acontece, neste sábado (12), pela primeira vez na Arena da Amazônia, localizado na avenida Constantino Nery, bairro Flores, Zona Centro-Oeste de Manaus.

O motivo do cancelamento, segundo nota publicada pela Fábrica de Eventos, organizadora da festa, foi por conta de problemas de saúde do vocalista da banda, Luiz Carlos.

Além do Samba Manaus, o grupo iria se apresentar, no domingo (13), na cidade de Taubaté, em São Paulo.

"Infelizmente, não temos tempo hábil e nem logística para substituirmos essa atração. Desta forma, juntamente com as 10 atrações do Samba Manaus decidimos aumentar o tempo de apresentação de cada Banda! Mantendo assim as 12 horas do festival", informou em nota.

Apresentações

A ordem das apresentações do Samba Manaus após o cancelamento fica da seguinte forma:

O cantor Uendel Pinheiro é o primeiro a subir no palco, às 19h. Depois dele, Suel, Belo, Ferrugem, Sorriso Maroto, Thiaguinho, Xande de Pilares, Dilsinho, Turma do Pagode e Parangolé reencontram o público amazonense.