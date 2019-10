Show ‘Influência Amazônica’ reúne renomados artistas locais

Manaus- Na próxima quarta-feira (16), a partir das 20h, o Teatro Amazonas abre suas portas para o show ‘Influência Amazônica’ que reunirá quatro cantores de renome da Música Popular Amazonense : Raulnei, Zezinho Corrêa, Ketlen Nascimento e Rainier de Carvalho e banda. Com repertório de sucesso de cada um dos músicos, o encontro musical visa celebrar o amor à natureza e à Amazônia.



“Trata-se de um encontro musical dos artistas em uma homenagem a Amazônia, trazendo um repertório de músicas de compositores da Amazônia, como Raulnei, Rainier de Carvalho, Sérgio Souto, Ketlen Nascimento, Adelson Santos, Ronaldo Barbosa, Chico da Silva entre outros”, explica um dos organizadores do evento, Raulnei de Carvalho.

Repertório

Raulnei apresentará músicas novas do seu repertório ainda não gravado. Em primeira mostra as músicas "Minha Estrada" e "Influência Amazônica", inéditas, junto com novas composições como "Ética" e "Transformação" que já vêm sendo tocadas em shows anteriores. Além de "O Norte É O Oriente" e "Consciência", já conhecidas do público. Contará com o duo com Ketlen Nascimento na música "Vem", gravada anteriormente no álbum "Flores", do artista.

Ketlen Nascimento apresenta a música "Amazônia", música título do seu álbum lançado anteriormente, além de "Águias", também de sua autoria, "A Resistência da Utopia Amazônica", de Geandro Pantoja, e "Não Mate A Mata", de Adelson Santos, entre outras.

Rainier de Carvalho apresenta as músicas do seu álbum mais recente, "Místico", "Segredo Sagrado", uma nova interpretação da belíssima "Minha Aldeia" de Sérgio Souto, além de dividir com Zezinho Correa "Lamento de Raça", boi bumbá de Emerson Maia que retrata a luta pela defesa da floresta amazônica.

O momento final do show recebe Zezinho Correa, integrante da banda Carrapicho que alcançou sucesso mundial, fazendo turnê por mais de 10 países com a música "Tic Tic Tac", que fará parte do repertório, junto com "O Amor Está No Ar", "Amazonas, Meu Amor" de Chico da Silva entre outras.