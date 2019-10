Alunos apresentam espetáculo teatral no Dia das Crianças

Manaus- Alunos do grupo de Teatro do Colégio Martha Falcão apresentam, neste sábado (12), o espetáculo “RataMIA” no auditório da instituição. A peça teatral traz questões sobre bullying, obediência, respeito ao próximo e esforço aos estudos, e faz parte da programação do Dia das Crianças . Neste dia, os estudantes poderão levar convidados para assistir a peça e brincar em balões, além de aproveitar guloseimas como pipoca e algodão-doce.



Nesta semana, alunos da instituição participaram do “Projeto Sorrir”, projeto que recebeu mais de 100 crianças da Creche Zezé Pio de Souza para um lanche. A ação envolveu alunos e professores do 1º ao 5º ano do Colégio Martha Falcão, e ocorreu das 8h às 10h, nessa quinta-feira (10). As crianças da creche foram recepcionadas pelos estudantes, e em seguida todos participaram de um lanche promovido pela instituição. A manhã foi encerrada no auditório do colégio com a apresentação teatral.

Brinquedos arrecadados pelos alunos também foram entregues para mais de 130 crianças carentes da creche Zezé Pio de Souza. Após a ação, ônibus do colégio realizaram o transporte dos estudantes até à creche, localizada no bairro Redenção, zona Centro-Oeste de Manaus.

A diretora do Colégio Martha Falcão, Nelly Falcão, destacou que o “Projeto Sorrir” trata de questões de sensibilização com o outro, doação, e afeto com o próximo, além de cuidar de aspectos socioemocionais e interação.

A peça teatral será apresentada no auditório da instituição, localizada na rua Salvador, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus.

*Com informações da assessoria