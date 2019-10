Sesc de Música Canção da Mata leva apresentações gratuitas

Manaus- A 12ª edição da Mostra Sesc de Música Canção da Mata será realizada na segunda-feira (14) e terça-feira (15), a partir das 20h, no Teatro Amazonas. No total, o evento será composto por dez apresentações musicais. A entrada é gratuita e tem faixa etária livre. O evento tem apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC).



O projeto Canção da Mata estimula a produção musical regional contemplando grupos, bandas e solistas. Visando a expressão cultural da região, promoção da música amazonense, além de projetar artistas locais. Tem como objetivo realizar apresentações de músicas autorais, podendo ser canção, instrumental, erudito ou popular.

O cantor, compositor, guitarrista e produtor, Lucas Passos, vai participar pela segunda vez da mostra e fala da sua expectativa para o evento. “Eu retorno com a produção da minha banda, pois estamos começando a concluir nosso novo álbum. Um evento dessa magnitude é de grande valor artístico, estamos gratos por estar participando, ansiosos também”, disse ele, que é integrante da banda Santrio, que se apresenta no domingo (14).

O rapper e articulador cultural, Jander Manauara, comenta que vem se preparando para a participação no projeto. “Eu e a minha banda estamos há um ano trabalhando, ensaiando, e esperamos que seja um sucesso. A mostra traz diversidade, é uma forma de dar mais visibilidade para os artistas do Amazonas, e estamos muito empolgados”, explicou.

A técnica superior em Música do Sesc Amazonas, Izis Andrade, fala sobre a seleção e objetivo do evento. “A mostra Canção da Mata faz parte da Rede Sesc de Mostras de Música. Todos os trabalhos desenvolvidos pelos músicos são autorais, os artistas são mapeados por meio de visitas técnicas, depois passam por uma seleção. Temos como foco incentivar a produção musical no Amazonas, promovendo os nossos artistas locais”, argumentou.

O projeto teve início em 1980, com o nome de Festival de Música do Comerciário. Essa atividade do Sesc foi despertando na classe artística o interesse pela produção musical e a população começou a valorizar a música feita no Amazonas. No ano de 2007, o projeto passou a fazer parte da rede Sesc de música, passando a se chamar Mostra de Música Canção da Mata.

