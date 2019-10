Vídeo: em Manaus, fiéis celebram o dia de Nossa Senhora de Aparecida

Manaus - O Santuário de Nossa Senhora Conceição Aparecida em Manaus, localizada na rua Alexandre Amorin, no bairro Aparecida, Zona Sul de Manaus, tem uma programação especial para celebrar o dia da padroeira do Brasil, comemorado neste sábado (12) - que neste ano segue o tema do Santuário Nacional "Com Maria: os escolhidos e enviados em missão".

A programação pela manhã do dia da Padroeira, como é conhecido, iniciou às 5 horas com a Oração dos Seminaristas, em seguida ocorreu a tradicional carreata com a imagem de N. S. Aparecida e o Café Comunitário partilhado, que reuniu aproximadamente 500 pessoas. Por volta das 8h, foi celebrada a primeira missa solene e em seguida a missa das crianças, em comemoração ao Dia das Crianças também comemorado hoje. Encerrando a programação da manhã, às 12h, a Missa Cabocla, com temas amazônicos, reuniu mais devotos da padroeira.

A festividade segue a programação pela tarde, por volta das 14h com o Ofício de Nossa Senhora. Às 16h, será realizado uma acolhida e oração dos devotos e, em seguida, a tradicional procissão de Nossa Senhora Aparecida, prevista para ocorrer às 17h, pelas principais ruas do bairro, concluindo os festejos com a missa campal em torno da igreja.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Patrícia de Paula / TV Em Tempo