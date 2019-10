Fé e devoção em celebrações pelo dia de Nossa Senhora Aparecida

Manaus - Em celebração ao dia da padroeira do Brasil, comemorado neste sábado (12), o santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida recebe fiéis que contam histórias de agradecimento, devoção e superação em momentos difíceis, como a perda de familiares e problemas de saúde.

De acordo com o reitor do santuário, padre Agildo Alves, a história da aparição da Santa no Brasil ocorreu para três pescadores, que relataram milagres após verem a santa. Desde então, a devoção por N.S. Aparecida é repassada por gerações que recorrem à santa para interceder em seus pedidos.

Em Manaus, as histórias de pessoas são rodeadas por agradecimento à padroeira , que vão realizar homenagem com rosas à Nossa Senhora Aparecida, em meio à gratidão, emoção e fé.



Elizangela Cabral, de 43 anos, foi criada em uma família católica e manteve a devoção em Nossa Senhora Aparecida quando há sete anos sofreu um aborto espontâneo e pediu intercessão da santa, que também é conhecida como protetora das grávidas e dos recém-nascidos, para auxilio no procedimento cirúrgico da difícil perda.

Elizangela Cabral vai acompanhada do marido e o filho para celebrar o dia de Nossa Senhora Aparecida | Foto: Nathalie Torres

"Eu estava com três meses, antes de entrar no centro cirúrgico rezei muito para Nossa Senhora de Aparecida. Quando o efeito da anestesia passou e eu retornei para o quarto do hospital eu pensava que não estava viva, pois eu sonhei com um lugar muito bonito e repleto de paz. Eu consegui viver graças à Nossa Senhora Aparecida e hoje eu venho agradecer acompanhada do meu filho mais velho e com o meu marido", comenta.

Os pedidos de intercessão de Nossa Senhora Aparecida também envolvem a saúde mental. Como exemplo a história de Maria Antero, de 66 anos, que se emociona ao falar da presença da Santa após perder o irmão há dois anos. Maria conta que tem encontrado, por meio da fé, forças para conviver com a difícil perda e conseguir recuperar da depressão.

"Ela está comigo em todos os momentos, inclusive naqueles com saúde. Eu pedi para ela, para me ajudar a superar problemas de saúde. Ela me ajuda e sempre venho prestar homenagem. Ainda tenho muita saudades do meu irmão e ela me dar forças para continuar vivendo", justifica Maria.

Mãe e filha agradecem Nossa Senhora Aparecida por auxílio | Foto: Nathalie Torres

A devoção e agradecimento pela saúde é o principal motivo de comemoração e celebração para a família de Luciana Seguro. Após um ano de tratamento de quimioterapia e retirada de um tumor maligno, Luciana foi acompanhada da mãe, Gilce Seguro, 76 anos e do esposo, Sérgio Apolônio Sobreira, ao santuário de Nossa Senhora Aparecida.

Família comemora saúde | Foto: Nathalie Torres

"Hoje viemos agradecer pela saúde e as graças alcançadas. Minha cirurgia deu tudo certo, retirei o tumor e fiz a quimioterapia. Tive muita força graças à Nossa Senhora Aparecida, que cuidou de mim atendendo as minhas orações", comenta Luciana.

Sérgio Apolônio Sobreira, marido de Luciana, também destaca que a intercessão de Nossa Senhora Aparecida foi muito além da saúde da esposa. "Durante esse processo não teve sofrimento. Pelo contrário, tivemos uma força concedida por N.S Aparecida. Não sentimos nenhuma aflição. Conseguimos o recurso financeiro necessário para o tratamento, que não é barato, e acesso aos medicamentos - esforço graças à intercessão de Nossa Senhora Aparecida", agradece Sobreira.

A devoção de Luciana teve forte influência da mãe Gilce, que há anos é devota da padroeira e também agradece pela saúde da filha. "Eu tenho há muitos anos essa devoção. Toda noite eu rezo para ela [santa], que é a minha protetora, e eu comentei com a minha família para ela fazer um pedido pela saúde dela ", comenta Gilce.