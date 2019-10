Fiéis de Nossa Senhora Aparecida celebram pela 1ª vez a Missa Cabocla

Missa Cabloca é celebrada no Santuário de Nossa Senhora Aparecida | Foto: Nathalie Torres

Manaus - O Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, localizado na rua Alexandre Amorim, Zona Sul de Manaus apresentou uma novidade na programação de festividade em celebração ao Dia de Nossa Senhora Aparecida, neste sábado (12). A Missa Cabocla, celebrada pela primeira vez, teve cantos religiosos com instrumentos musicais da região amazônica.

A celebração iniciou por volta das 12h e encerrou a programação das festividades do santuário pela parte da manhã. Com um cenário amazônico na igreja e para guardar a imagem presente de Nossa Senhora de Aparecida, foram criadas alegorias por uma equipe de mais de dez pessoais, todas artistas do Festival Folclórico de Parintins. O processo de criação e duração foi realizado desde o dia 10 de setembro desde ano.

De acordo com o reitor do Santuário, padre Agildo Alves, a Missa Cabocla tem o objetivo de voltar as atenções para o cuidado com o ecossistema. "A missa é celebrada com cantos regionais próprios da região amazônica, em referência a cuidado com a terra, ecossistema e biodiversidade. É um contexto amazônico que se fala de rios, dos povos nativos, então a missa tem o objetivo de visibilidade ao contexto amazônico, trazendo presente todas essas questões da nossa realidade e motivando as pessoas a terem consciência humana e ambiental", frisou o religioso.

A missa cabocla teve participação de Manoel Nelis, que compôs o cântico do Congresso Eucarístico.