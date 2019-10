Dia das Crianças é comemorado com missa no Santuário de Aparecida

| Foto: Nathalie Torres

Manaus - O Dia das Crianças, comemorado neste sábado (12), também foi lembrado durante a programação da festividade no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na rua Alexandre Amorim, bairro Aparecida, Zona Sul de Manaus, reunindo pais e filhos para agradecimentos e pedidos de proteção às crianças.

Durante a celebração, foram abordados temas de proteção às crianças e cuidados das famílias com seus filhos e assuntos da sociedade que vão contra a integridade e os direitos e deveres das crianças e adolescentes.

Família de Jocielma, que mora na Zona Leste de Manaus, participa da festividade de Nossa Senhora Aparecida há dois anos | Foto: Nathalie Torres

A família de Jocielma Ramos já participa das festividades de Nossa Senhora Aparecida há dois anos e se desloca da Zona Leste para a Zona Sul da cidade. A mãe das gêmeas Eloísa e Elaíza de 11 anos destaca a importância do momento de fé e agradecimento. "Sempre trazemos as gêmeas para agradecer pela saúde. Eu já era católica, mas elas são mais católicas que eu e sempre me motivam a vir", destaca Jocielma.

Para as gêmeas, o momento é de agradecer primeiro e depois comemorar o dia com a família. "Nós gostamos muito de vir até a igreja, aproveitamos para agradecer a saúde e pedir proteção de Nossa Senhora Aparecida", comenta Elaíza.