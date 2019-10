Público infantil desfruta de mundo de aventuras no Parque da Criança

Programação especial realizada pela Prefeitura de Manaus | Foto: Divulgação Semcom

Manaus - Com 10 horas de programação, um mundo de aventuras foi vivido por quem participou da programação especial que a Prefeitura de Manaus realizou, neste sábado (12), em comemoração ao Dia das Crianças, no parque Cidade da Criança, no Aleixo, zona Centro-Sul.

A festa no parque encerrou uma semana de atividades dedicadas à criança que levou também ações para outras áreas da cidade, reunindo as diversas secretarias municipais, o Fundo Manaus Solidária, parceiros e voluntários.

“É um dia tão especial. Tivemos uma semana toda em comemoração à criança e hoje temos aqui as famílias se divertindo juntas. A gente quer muito agradecer em nome do prefeito Arthur Neto e da presidente do Fundo Manaus solidária todos que colaboraram para esses momentos. É a Prefeitura de Manaus preparando a cidade para que a nossa infância possa estar totalmente protegida”, afirmou a secretária da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Conceição Sampaio, representando o prefeito no evento desse sábado.

Com o tema “Venha viver um mundo de aventuras no parque Cidade da Criança!”, a criançada brincou e se divertiu com uma programação recheada de atrações e atividades. Dentre elas zumba kids, tirolesa, muro de escalada, futebol, a palhaça Coração, show “Mundo Bita” e os espetáculos “Brincando no Ateliê”, “A Branca de Neve” e “Dora Aventureira” e muito mais.

“O parque ficou aberto a semana toda, e além de recebermos excursões escolares, também participamos das ações do Manaus Solidária em vários locais da cidade. Nossa equipe está com todo o pique”, disse a diretora do Parque Cidade da Criança, Socorro Andrade.

Organizada pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), a festa do Dia das Crianças contou com a parceria da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), Circo da Ciência, Igarapés Limpos, Brincando no Ateliê, Grupo Transformação, entre outros.

“Esse ano foi o que mais tivemos apoio. Inúmeras pessoas, órgãos se uniram a nós e as nossas secretarias que sempre nos ajudam. É muito gratificante para nós ver cada mãe, cada pai, cada criança se divertindo e interagindo em todas as atividades do parque”.

A presença das famílias foi marcante nas atividades do Parque Cidade da Criança. O fotógrafo Mário Oliveira, mesmo estando a trabalho, fez questão de levar a esposa Marla e os três filhos, Maria Isabel, Luiz Eduardo e João Vitor. “A ideia é me divertir um pouquinho, ficar mais próximo das crianças nessa data que é especial e aproveitar essa oportunidade de trazer as crianças para brincar nesse espaço maravilho”, disse. “Tá sendo maravilhoso ficar junto do marido e trazer as crianças para se divertirem”, disse Marla. Luiz Eduardo, o mais velho, não teve dúvidas em apontar suas preferências. “Gostei muito da cidade, tem bastante casas, ruas e bem legal”, disse.

Outra família que fez questão de ir ao Parque Cidade da Criança foi Luciano e Michelle, que levaram o Luciano Jr. para passear e curtir as atrações da festa da criança. “Nós estamos achando o máximo. É um momento de estar em família e trazer nossas crianças, confraternizar com outras famílias. É um momento de alegria e de confraternização”, afirmou Luciano. “Muito bom, as crianças estão se divertindo, a Prefeitura de Manaus está transmitindo esse sentimento de família que temos que estar próximos, juntos, educar os nossos filhos, pra todos crescerem com boa educação. Tá maravilhoso”, reagiu Michelle.

Josué, do alto de sua timidez e de seus pouco mais de seis anos, fez questão de conversar com a reportagem. “Tá muito legal e estou gostando de ficar aqui eu quero muito dar um abraço em vocês”, disse o menino.

*Com informações da Assessoria de Comunicação