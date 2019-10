Autora conta histórias de netos amazonenses em livros infantis

O livro será lançado no dia 18 deste mês | Foto: Divulgação

Manaus - Inspirado no neto amazonense, Pedro Miguel, de 5 anos, a psicanalista Mônica Portugal, realiza o lançamento do livro infantil “Menino Tupé e a “Caça do Pirarucu”, publicado pela Flamingo Edições, editora para livros infantis da Chiado, no próximo dia 18 de outubro, às 16h, no Espaço Cultural Infante da Livraria, Café, Artes e Música, localizada na rua Edward Costa, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

A obra, ilustrada em aquarela pelo historiador e artista plástico cearense, Sérgio Quixadá Dias Sampaio, já foi lançada em Fortaleza e Portugal, onde está à venda em várias livrarias e foi considerado o livro do mês, no período de 6 de setembro a 6 de outubro, ficando em destaque na terra lusitana.

O “Menino Tupé” e a “Caça do Pirarucu” foram inspirados no momento em que os dois netos amazonenses da autora passaram uma temporada em Portugal. O livro foi criado para manter viva na memória das crianças a sonoridade da fala, dos sabores e dos cheiros do Amazonas, ao mesmo tempo que chama atenção para que o fato de que o Pirarucu, maior peixe de água doce do Brasil, pode entrar em extinção.

A obra foi ilustrada em aquarela pelo historiador e artista plástico cearense Sérgio Quixadá Dias Sampaio | Foto: Divulgação

“É o nosso bacalhau. Sua carne é deliciosa, fresca ou salgada, e, com ela pode-se preparar infinidades de pratos da culinária amazônica. Suas escamas e seu couro são utilizáveis no fabrico de utensílios. E o mais importante: milhares de pessoas da região dependem dele para seu sustento, por isso a necessidade de políticas de controle da pesca predatória. Sua caça é uma festa compartilhada por todos na comunidade, como é o caso do menino Tupé”, destaca a autora.

Mônica afirmou também que já está em andamento na publicação do novo livro baseado na outra neta, Ana Sofia, de 3 anos. “Assim como o Menino Tupé, usei como base na criação da personagem chamada Menina Sorriso, a minha neta Ana Sofia. Os dois são irmãos tanto na vida real, como na obra literária. Vai ser uma história linda de uma menina que encanta os peixes”, comentou Mônica.

Sobre a autora

Mônica Portugal é psicanalista. Nasceu em Fortaleza, Ceará, mas viveu por muitos anos no Amazonas, estado que também resolveu amar e constituir família. Esse amor é revelado em uma de suas obras que, por meio de verso e prosa, destaca os encantos e as maravilhas naturais da terra cabocla do Norte comparando às semelhanças da terra litorânea.