Jeferson Mariano canta no palco do Teatro Amazonas nesta terça (15)

Manaus- Jeferson Mariano, músico, cantor e compositor, sobe ao palco do Teatro Amazonas, nesta terça-feira (15) de Outubro, a partir das 20h, pelo projeto "SESC

Canção da Mata ", para lançar duas faixas inéditas do seu novo EP "Sem filtro", que são,respectivamente, a canção que dá nome ao Ep "Sem Filtro" e "Caboquinha".

"Sem Filtro" traz uma reflexão sobre ser verdadeiro, sobretudo consigo mesmo, sobre ser autêntico, sobre não se distanciar da nossa essência e dar o devido valor ao que somos, “sem máscara, de cara lavada”

"Caboquinha:"é uma homenagem, uma ode ao belo. Faço uma costura metafórica entre a beleza natural das mulheres da nossa terra e às belezas naturais da própria terra que já foi “Paris dos Trópicos”, mas que eu prefiro vislumbrar como “Lugar da Barra”.

O cantor, em entrevista, conta que está ansioso para o show desta terça e que se sente muito grato ao Sesc pela oportunidade de mostrar o seu trabalho, desta vez, em carreira solo, e no palco de um dos templos das artes do estado que é o majestoso Teatro Amazonas: "Minha vida está um turbilhão de emoções, me sinto muito feliz, grato, ansioso, nervoso, confiante, enfim... à flor da pele! Tudo isso porque será minha primeira vez no palco do Teatro Amazonas como protagonista, frontman, todas as outras vezes estive acompanhando algum artista, mas agora não, eu estarei na linha de frente, todas as responsabilidades e sentimentos triplicam..."

O evento é composto por dez apresentações musicais | Foto: Divulgação

Jeferson também comenta sobre a importância de participar de um projeto como esse e quais as suas expectativas para a mostra e o show nesta terça: "Estou muito contente em participar do Canção da Mata... será o marco inicial de um novo ciclo na minha vida artística. Agradeço ao SESC pela oportunidade além de enaltecer e reafirmar a importância deste projeto para a manutenção e promoção da produção musical do nosso Estado."

O projeto musical SESC Canção da Mata existe com o objetivo de estimular a produção musical regional contemplando grupos, bandas e solistas, reforçando o compromisso com expressão cultural da região, promoção da música amazonense, além de projetar artistas locais, apresentações de músicas autorais, podendo ser canção, instrumental, erudito ou popular.

Além da apresentação de terça feira, Jeferson Mariano também está trabalhando na produção de um show completo que será o lançamento oficial do EP pela extensão do projeto "Canção da Mata" que será realizado no dia (30) às 12h00 no Hall da Unidade do SESC que fica localizada na rua Henrique Martins, em frente a livraria Lira, no centro da cidade.

A 12ª edição da Mostra SESC de Música Canção da Mata acontece nos dias 14 de 15 de outubro, respectivamente esta segunda e terça feira, a partir das 20h, no Teatro Amazonas. No total, o evento é composto por dez apresentações musicais. A entrada é gratuita e a classificação é livre.

*Com informações da assessoria