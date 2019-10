Samba Manaus agita e emociona público na Arena da Amazônia

Manaus – A 17ª edição do Samba Manaus , maior evento do gênero da região Norte, reuniu milhares de pessoas na noite desse sábado (12). O evento, que este ano contou com a participação de 10 atrações, foi realizado pela primeira vez na Arena da Amazônia, localizada na avenida Constantino Nery, bairro Flores, Zona Centro-Oeste de Manaus.

O cantor paraense abriu a noite do Samba Manaus | Foto: Leonardo Mota

Abrindo a noite do festival, o cantor paraense Uendel Pinheiro, além de apresentar as canções mais famosas da sua carreira, aproveitou o momento para cantar as músicas do seu EP intitulado “Seja Luz”, lançado nas vésperas do evento. Uendel se despediu do público com a canção “O amor está no ar”, sendo entoada em coro pelo público presente.

O fã-clube oficial do cantor Suel também esteve presente no Samba Manaus | Foto: Leonardo Mota

Logo após a apresentação de Uendel, o cantor Suel subiu ao palco, emocionando os fãs amazonenses com a canção "Três Palavras", que possui a participação de Ferrugem. Durante a apresentação, um fã entregou um bicho de pelúcia para o cantor que recebeu com muito carinho.

O cantor recebeu com carinho o presente da fã amazonense | Foto: Leonardo Mota

Logo depois foi a vez de Marcelo Pires Vieira, mais conhecido pelo nome artístico “Belo”, que não vem a Manaus desde 2015. Ele cantou músicas que marcaram a história de muitos fãs nos anos 2000. O cantor também realizou uma homenagem ao vocalista Luiz Carlos, do grupo Raça Negra, que não pode estar presente no Samba Manaus, devido a problemas de saúde.

O cantor "Belo" prestou homenagem a Luiz Carlos, vocalista do Raça Negra | Foto: Leonardo Mota

“Um dos maiores grupos de pagode não pode estar presente aqui e é por isso que resolvi prestar uma singela homenagem a este cantor a quem muito admiro. Desejo muita saúde, muita luz e muita paz ao Luiz Carlos. Esperamos que ele melhore logo”, declarou Belo, minutos antes de começar a cantar a música “É tarde demais”, do grupo Raça Negra.

Os fãs se emocionaram com a canção "É Tarde Demais" | Foto: Leonardo Mota

Um dos momentos mais aguardados pelo público da Arena foi a chegada do grupo Sorriso Maroto, que carrega em sua bagagem mais de 20 anos de trajetória. Cantando as canções do “Ao Vivo, Ao Cubo, Em Cores”, oitavo álbum do grupo, o vocalista Bruno Cardoso dominou o palco.

O vocalista do Sorriso Maroto, Bruno Cardoso anunciou que uma turnê com as músicas clássicas do grupo está em planejamento | Foto: Leonardo Mota

Alguns fãs não aguentaram a ansiedade e esperaram o grupo carioca aterrissar em solo manauara. Este foi o caso da publicitária Adriane Pantoja, de 22 anos, que juntamente com o fã-clube oficial aguardou a chegada do “Sorriso”, carinhosamente chamado por elas, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, localizado na avenida Santos Dumont, bairro Tarumã, Zona Oeste da cidade.

A publicitária Adriane Pantoja faz parte do fã-clube oficial do Sorriso Maroto há dois anos | Foto: Leonardo Mota

“Sou fã do Sorriso há cinco anos e há dois anos participo do fã-clube oficial do grupo. Eu e outros fãs fomos ao aeroporto esperar os meninos chegarem”, declarou Adriane.

Adriane foi ao aeroporto receber o grupo | Foto: Arquivo Pessoal

Antes de finalizar o show, Bruno aproveitou o calor da recepção do público e comentou que irão realizar uma turnê especial só com as músicas clássicas do grupo e que passará pela capital amazonense. “Nós amamos Manaus e sabemos do carinho que vocês têm pela gente. E vamos presentear vocês com uma turnê que estamos preparando para ano que vem só com as músicas mais famosas”, comentou Bruno.

Em seguida, Thiaguinho mostrou o poder do pretinho ao levantar o público ao som de "Ponto Fraco", "Deixa Tudo Como Tá", "Prudente", "Só Vem" e muito mais.

A noite ainda teve Xande de Pilares, Dilsinho, Turma do Pagode e Parangolé, que cantou até amanhecer.