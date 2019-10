'Dolittle': Robert Downey Jr. ganha o poder de conversar com animais

Com data de estreia para janeiro de 2020, Dolittle, novo filme estrelado por Robert Downey Jr., ganhou o primeiro trailer. No teaser, é possível ver o personagem de Downey partindo em uma viagem cercado por animais.

Apesar da semelhança dos nomes e da particularidade do diálogo entre humanos e animais, Dolittle é uma produção totalmente adversa ao clássico Dr. Dolittle, protagonizado por Ed. Murphy. No novo longa da Universal, Dr. John Dolittle (Downey) é um famoso veterinário da Inglaterra da Rainha Victória que após perder a esposa passou a viver somente com animais como companhia.

O isolamento de John é interrompido quando, a fim de salvar a vida da jovem rainha, o veterinário embarca em direção a uma ilha mística para descobrir a cura de uma terrível doença. Neste caminho, Dr. Dolittle reencontra antigos adversários e incríveis criaturas.

Além de Robert Downey Jr ., o elenco da produção conta com Antonio Banderas, Michael Sheen e Jim Broadbent e com as dublagens de Rami Malek, Octavia Spencer, Kumail Nanjiani, John Cena, Emma Thompson, Marion Cotillard, Ralph Fiennes, Selena Gomez, Tom Holland e Craig Robinson.

Veja o trailer: