Cantor gospel amazonense lança nova música esta semana em Manaus

Manaus- A nova revelação da música gospel amazonense , o cantor Diego dos Santos está nos preparativos para o lançamento de seu segundo trabalho. O novo single traz uma mensagem de esperança, "Durante a construção de músicas para uma peça, eu tive de construir ‘Amor do Pai’. Eu pedi para que Deus usasse a forma como Ele me curou e como me tratou. Foi quando eu percebi que essa canção tinha o poder de trazer esperança para outras vidas que talvez não vejam mais essa esperança.", disse.



Já o primeiro single da carreira, lançado no início do ano, ‘Pronto a me entregar’ fala sobre a vulnerabilidade humana diante de Deus. "Durante a minha caminhada com Deus, eu percebi que quanto mais estivesse vulnerável para Deus, mais eu estaria forte para enfrentar o mundo", afirmou Diego, após ter enfrentado uma crise em 2018, no início da construção da carreira musical.

Diego dos Santos se converteu em 2012, aos 21 anos. Teve participações em bandas e uma carreira solo no segmento secular. Atualmente faz parte da equipe de ministros de louvor do Ministério Internacional da Restauração (MIR) em Manaus.

Agora, o cantor se prepara para essa nova fase. ‘Amor do Pai’ estará disponível em todas as principais plataformas digitais de música no dia 18 de Outubro. Além disso, o novo single será apresentado pela primeira vez ao vivo no palco do Aviva Manaus, evento cristão que ocorre no dia 08 de Novembro no Podium da Arena da Amazônia.

*Com informações da assessoria