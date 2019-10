De volta aos palcos: ‘Maroca Pipoca’ abre 1º Circuito Palco Manaus

Manaus - Dando início ao primeiro “Circuito Palco Manaus”, a Companhia de Atores Escalafobéticos apresenta o espetáculo inédito “Maroca Popcorn Show”. A apresentação acontece a partir das 20h desta sexta-feira (18), no Salão de Espetáculos Ednelza Sahdo, na sede da Companhia Trilhares, localizada na rua Belo Horizonte, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul. O show tem classificação indicativa para maiores de 14 anos. A entrada custa R$ 20.

O ator e diretor Wallace Abreu, que dá vida à personagem “Maroca Pipoca”, conta que a companhia não se apresenta há mais de um ano, devido a compromissos pessoais dos integrantes.

“Essa apresentação é uma espécie de retomada dos Escalafobéticos. Quando surgiu o convite ficamos muito empolgados com a possibilidade, embora já tenhamos recusado outras oportunidades de voltar aos palcos neste intervalo em que ficamos parados. Todos estão muito a fim de fazer. Isso é importante para a gente, poder levar o riso, mas também se divertir com o que estamos fazendo”, comentou Wallace.

A personagem foi criada em 2007 | Foto: Tamiris Lima

Além de Wallace, que conduz o show durante o fictício programa de auditório Maroca Popcorn Show, o espetáculo conta, ainda, com a participação de importantes personagens da história dos Escalafobéticos, como a “Miss Pé Rexé”, interpretada por Eduardo Gomes, “Obesa Sexual”, vivida pela Izabel Rocha e “Ohanna Jenner”, representada por Omã Freire.

A apresentação

Wallace ressalta que o roteiro da apresentação é inédito e foi escrito especialmente para a ocasião. “Nada mais a cara de Manaus que os Escalafobéticos. A gente sempre fala em nossos quadros sobre os últimos acontecimentos da cidade e sobre o comportamento do manauara”, explicou o diretor.

A companhia promete um espetáculo bem-humorado e sobretudo uma provocação a quem for assistir à apresentação. Para quem ainda conhece o trabalho da companhia, Wallace adianta que será uma noite agradável, com muitas risadas, mas sempre com um fundo crítico.

“Esperamos poder reencontrar o público que já conhece o nosso trabalho, e que já sabe por onde caminhamos, mas esperamos também ver caras novas na plateia. É uma possibilidade de diversão em meio ao caos que vivemos”.

O ator e diretor Wallace Abreu dá vida à personagem | Foto: Rômulo Araújo

A personagem

Criada no ano de 2007 para fins acadêmicos, Maroca Pipoca surgiu como uma sátira/homenagem à apresentadora Baby Rizzato. Contudo, a personagem se desenvolveu e ganhou vida própria fora do ambiente acadêmico.

“Eu já fazia teatro antes, e com o sucesso da Maroca dentro da universidade, após a realização desse trabalho, resolvi, com o incentivo de alguns colegas, fazer um show de Stand Up Comedy que tinha a Maroca como personagem central. Na época, estreamos o show no Teatro Amazonas e, desde então, eu não parei mais”, relembra Wallace.