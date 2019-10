Espetáculo 'Provérbios de Burro' entra em cartaz nesta sexta (18)

O espetáculo terá curta temporada em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - O espetáculo "Provérbios de Burro", inspirado na obra de Lewis Carroll, estreará nesta sexta-feira (18), às 20h, no Ateliê 23, localizado na rua Tapajós, nº 166, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus. Em curta temporada, a produção teatral é um solo do ator amazonense Ítalo Rui.

A obra

A obra é criação do dramaturgo cearense Marcos Miramar e teve como inspiração o conto Alice através do espelho, de Lewis Carrroll. O texto retrata a história de um jovem burro, que nasceu de um casal de humanos, e passou boa parte da vida tentando ser humanizado, porém, sem sucesso, resolveu abandonar a vida humana, para assumir a vida de um animal.

Neste percurso solitário, o personagem resgata seu passado, lembrando de figuras importantes que passaram pela sua vida e que o fazem refletir sobre sua condição animalesca, num mundo marcado pela crueldade.

Direção e atuação

Assim afirmou Ítalo que, além de estar em cena, também assina a direção:

“Meu maior desafio enquanto encenador era criar estratégias na cena que sublinhassem a poesia do texto. Então, a partir da escolha de uma narrativa fantasiosa, propus uma estrutura que quer convocar o público a mergulhar na história do personagem”.

Em número solo, o artista demonstra todo a sua entrega no palco | Foto: Divulgação

Para Marcos, a ideia de criar o texto surgiu quando ele foi à biblioteca da universidade realizar um trabalho e encontrou um dicionário de provérbios latinos com vários dizeres sobre o animal.

" “O que eu apreendi foi que o burro é um animal de carga. De peso. Um animal que se comparado ao cavalo, nunca terá beleza, que não escuta instrumentos nobres, que trabalha sem cessar, que não sabe fazer escolhas. O burro é o animal nas fábulas que sempre sai perdendo. Foi isso o que eu interpretei naquelas sabedorias populares. Resolvi, naquele dia, ao que parece, dar voz a esse animal injustiçado pela história. Contar de um outro jeito, a história oficial dos burros. Símbolo de sobrevivência para mim”. " Marcos Miramar, Diretor e dramaturgo

A entrega dos artistas

A atriz Isabela Catão, que trabalhou na assistência de direção e preparação de ator, conta da experiência no processo direto da produção do espetáculo.

“Meu trabalho era mais um olhar de fora; eu precisava estar atenta a todos os elementos presentes na cena, além do ator, entendendo como funcionava o que estava sendo criado e comunicado ali. A partir das minhas experiências e no final de cada ensaio, eu compartilhava meu olhar com o Ítalo. Foi um processo bem democrático”.

O espetáculo tem a participação do ator Eric Lima, que assina a identidade visual; Laury Gitana, compondo o figurino, cenotécnica e adereços de cena; Natusiela, na colaboração do Teatro de Papel; Daniel Braz, na construção da iluminação; Viviane Palandi, que trabalhou na provocação corporal, e Yago Reis, colaborando na trilha sonora e Larissa Martins na fotografia.

O ator Ítalo Rui atua na direção e atuação do espetáculo | Foto: Divulgação

"A montagem de Provérbios de Burro em Manaus soa para mim como uma prece e amparo de um encontro sobre ouvir e pensar juntos, uma política da arte que se baseie na transmutação de trocas, e experiências que artistas podem ensinar uns para os outros. É uma pedagogia do afeto e da relação mútua de criar e aprender junto”, enfatiza o diretor Marcos.

O espetáculo ficará em cartaz no espaço Ateliê 23 nos dias 18, 19, 25 e 26 de outubro, sempre às 20h, e em seguida vai circular em outros espaços da cidade. Os ingressos estão no valor simbólico de R$15 (meia).

Ficha Técnica

Dramaturgia: Marcos Miramar

Direção e atuação: Ítalo Rui

Ass. Direção e preparação do ator: Isabela Catão

Teatro de Papel: Eric Lima, com colaboração de Natusiela e Laury Gitana

Cenário: Isabela Catão e Ítalo Rui

Iluminação: Daniel Braz

Figurino, adereços e cenotécnica: Laury Gitana

Trilha Sonora: Ítalo Rui e Isabela Catão, com colaboração de Yago Reis

Maquiagem: Eric Lima e Laury Gitana

Provocação corporal: Viviane Palandi

Identidade Visual: Eric Lima

Produção executiva: Ítalo Rui

Fotografia: Larissa Martins

Apoio: Ateliê 23, CAUA, UEA.