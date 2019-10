Musical ‘Alice no País das Maravilhas’ acontece no Teatro Amazonas

Manaus- O espetáculo musical ‘Alice no País das Maravilhas’ estará em cartaz na próxima terça-feira (23), véspera de feriado, no Teatro Amazonas, no Centro. O clássico infanto-juvenil contará com duas sessões, às 16h e às 19h, e os ingressos já podem ser adquiridos pelo valor de R$ 15 meia e R$ 30 inteira na bilheteira do teatro ou pelo site: bilheteriadigital.com.

O espetáculo promete envolver e encantar o público com atuações, texto, figurino e cenário produzidos por uma das maiores companhias de teatro do Amazonas, a Companhia Metamorfose, em parceria com a Suanam Produtora Cultural. De acordo com a diretoria da companhia, Socorro Andrade, a magia do espetáculo irá criar emoções diversas dos espectadores.

“Estamos desenvolvendo algo mágico, pois Alice no País das Maravilhas pede isso. E estamos preparando um verdadeiro espetáculo que irá encantar e envolver o público presente. Dessa forma convidamos todos a participarem desse musical que marca também o mês das crianças. Será mais uma opção para a população”, contou.

Sinopse

A história de uma menina curiosa que decide seguir um coelho branco, quando de repente cai em sua toca e é levada a um reino onírico, onde convive com criaturas estranhas e se envolve nas mais inusitadas aventuras. Neste universo inesperado, não há limites entre sonho e realidade. Mais do que uma obra ficcional-juvenil, Alice no País das Maravilhas é uma alucinante viagem por um mundo nada óbvio em que imaginação, desafios de lógica, jogos de palavras e situações nonsense combinam-se de maneira única e inesquecível.

*Com informações da assessoria