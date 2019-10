‘Circuito Palco Manaus’ celebra os 350 anos da capital amazonense

Manaus- O 1° Circuito Palco Manaus contará com a apresentação de 12 espetáculos, voltados para todos os públicos, em uma programação que se estenderá até o dia (15) de novembro. As apresentações acontecem na Sala de Espetáculos Ednelza Sahdo, na sede da Cia Trilhares, localizada na rua Belo Horizonte, no Adrianópolis, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Fechando a programação do primeiro fim de semana do evento, no sábado (19), também às 20h, o Coletivo Erva Dadinha apresenta o espetáculo ‘Estrangeiro’, com classificação indicativa para maiores de 16 anos. Já no domingo (20), às 10h, a Menina Miúda Produções Artísticas apresenta o espetáculo ‘Menina Miúda’, livre para todos os públicos.

“O objetivo do Circuito Palco Manaus é o fortalecimento da cena teatral na capital amazonense, além da formação de plateia, ação extremamente necessária. O projeto abraça grupos iniciantes, artistas com vontade de voltar para a cena, além dos que já estão com seus trabalhos circulando pela cidade”, pontua Rafaela Margarido, produtora da Trilhares e uma das idealizadoras do projeto.

“A gente percebe o quanto é difícil pauta em alguns lugares pra apresentar, então pensamos em como poderíamos contribuir com outros grupos, visto que temos a sala de espetáculos. o mote impulsionador foi a vontade de resistir junto com eles, de se apoiar e ser mais uma opção de espaço cultural, que dessa vez é descentralizado, dando possibilidade aos grupos que vão apresentar, de conhecer e ganhar novas plateias”, finaliza.

Os ingressos para as apresentações do circuito custam R$20 e podem ser adquiridos no site www.sympla.com.br ou na sede da Trilhares.

