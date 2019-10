Amazonas Band apresenta espetáculo 'Latin Jazz' no Teatro Amazonas

Manaus- O espetáculo Latin Jazz, que mistura as batidas do jazz com um toque latino, será apresentado pela Amazonas Band , sob o comando do regente Rui Carvalho, nesta quinta-feira (17), a partir das 19h, no Teatro da Instalação, localizado na rua Frei José dos Inocentes, no Centro. Realizado pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC), o evento tem entrada gratuita.

O repertório vai enaltecer alguns dos principais nomes que fizeram a história do Jazz Latino, inclusive artistas que já participaram do Festival Amazonas Jazz (FAJ). Entre eles, o pianista de Nova York, Eddie Palmieri, que foi condecorado por Barack Obama, em 2012, por sua contribuição para a cultura americana e que encerrou o FAJ em 2011. A seleção terá também duas composições do saxofonista cubano, Paquito d’Rivera, que participou do FAJ em 2010.

O programa do espetáculo reúne as composições: “Funky Cha”, do trompetista e pianista de jazz cubano Arturo Sandoval; “Slowvisor”, do pianista Eddie Palmieri, com arranjo do regente Rui Carvalho, que também é diretor do FAJ; “Guataca City”, do saxofonista Paquito d’Rivera, com arranjo de Rui Carvalho; “Gdansk”, também de Paquito d’Rivera; “Miami Spice”, do músico e instrumentista brasileiro de ascendência portuguesa e espanhola, Victor Lopez; “Oye Como Va”, do compositor, arranjador, percussionista e mentor Ernesto Antonio “Tito” Puente; e o clássico “Rhythm of our World”, de Arturo Sandoval.

Segundo o regente Rui Carvalho, o espetáculo é uma forma de homenagear a forte presença dos ritmos latinos no jazz. “Será uma apresentação especial, com o melhor do jazz latino, e uma prévia do que podemos aguardar no Festival Amazonas Jazz de 2020”, disse.

*Com informações da assessoria