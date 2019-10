Banda Jezz agita noite de sábado (19) no Cent Beer, em Manaus

Manaus- A banda Jezz se apresentará na casa noturna Center Beer, localizada no Vieralves, na Zona Centro-Oeste de Manaus, a partir das 22h. O repertório será variado, indo do rock nacional aos trabalhos autorais da banda. O valor do ingresso custa R$15.

No formato acústico, o grupo é fixo em algumas casas de Manaus como: Barollo, Coco Bambu, Cent Beer, entre outras e no Informal Pub, em Porto Velho (RO).

Na estrada

Formada por músicos influentes de Manaus, a banda vem se destacando a cada show realizado dentro e fora da cidade. Jess Furtuoso, Binho Rocha, Duda e Diego Cavalcante são os membros do grupo que buscam em meio as apresentações, quase que diárias, desenvolver o trabalho autoral e, ainda sim, dividir palco com grandes nomes do rock nacional.

“Sempre costumamos dizer que viver da música é viver 100% do abstrato e sendo assim isso nos encoraja ainda mais. Dividir palco com outros artistas é sempre um grande aprendizado, nos traz a sensação de que estamos mais perto do nosso lugar ao sol”, diz Binho Rocha

Quais os planos para o futuro da banda Jezz?

“Nossos planos futuros é tentar deixar o time completo juntamente com um batera fixo, seguir as agendas com mais disciplina e lançar a cada 6 meses uma single autoral! As outras metas o universo vai nos dizer”.

O que o público pode esperar para o show de sábado?

“Podem esperar um show pra cima, organizado, com um setlist frenético e um show de timbres a parte”, finaliza Binho Rocha.

*Com informações da assessoria