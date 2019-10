Boi Manaus 2019 terá mais de 30 artistas em 20 horas de festa

Manaus - Em comemoração ao aniversário de 350 anos da cidade - celebrado no dia 24 de outubro -, o Boi Manaus 2019 chega a mais uma edição em um dos principais cartões-postais da capital, o Complexo Turístico Ponta Negra, zona Oeste, que sediará o evento pelo quinto ano consecutivo. O Boi Manaus é gratuito e integra o calendário oficial de comemorações do aniversário da cidade, promovido pela Prefeitura de Manaus.

A tradicional festa, que acontecerá nos dias 23 e 24 de outubro, contará com mais de 30 artistas do Boi-Bumbá se revezando em quatro trios, totalizando 20 horas de diversão, somando os dois dias da festa. Em sua 22ª edição, o Boi Manaus receberá nomes como David Assayag, Sebastião Júnior, Israel Paulain, Arlindo Júnior, Márcia Siqueira, Klinger Araújo, entre outros. Nos dois dias, a festa terá início às 16h.

A festa contará com mais de 30 artistas do Boi-Bumbá se revezando em quatro trios | Foto: Divulgação/Manauscult

A abertura do primeiro dia de evento será feita pelo grupo Kuarup, juntamente com um novo artista, que será definido a partir do processo de seleção. Ainda no dia 23 acontecerá o grande show dos bois-bumbás: Corre Campo, Garanhão e Brilhante. Já no segundo dia, a festa começará com Márcia Siqueira e Mara Lima no comando do trio elétrico.

Avaliação

Em 2017, pela primeira vez, os artistas que se apresentaram no Boi Manaus foram avaliados por uma comissão que julgou os critérios performance, indumentária e qualidade musical. Nesta edição, os dois artistas com as menores pontuações deixarão, automaticamente, a programação do Boi Manaus 2020, mas poderão concorrer com os demais inscritos às vagas abertas no ano seguinte. O objetivo é garantir a qualidade das apresentações, em respeito ao público que prestigia os artistas.

A festa faz parte da comemoração dos 350 anos de Manaus | Foto: Divulgação/Manauscult

Manaus 350 anos

O público que for à Ponta Negra também poderá conferir a exposição “Manaus 350 anos”, que conta com a pesquisa e curadoria do renomado historiador amazonense Otoni Mesquita e tem por objetivo contar a história da cidade de Manaus, ao longo de seus 350 anos de desenvolvimento, por meio do uso de imagens históricas e cartões-postais antigos, apresentando, tanto à população local, quanto aos turistas, parte da rica e diversa história da cidade de Manaus, seus povos, costumes, belezas e monumentos a partir de aproximadamente 80 imagens históricas.

A programação de aniversário da cidade de Manaus contará ainda com a inauguração do Centro Cultural Óscar Ramos, nas casas mais antigas da cidade 69 e 77, no centro histórico, e também com a entrega do Pavilhão Universal, concluindo o projeto de resgate do importante conjunto das praças Tenreiro Aranha e Adalberto Vale.

Haverá, ainda, a histórica apresentação do “Hino de Manaus”. O trabalho de resgate, coordenado pelo Conselho Municipal de Cultura (Concultura), com apoio da Secretaria de Comunicação (Semcom), contará com partituras para orquestra, banda marcial e piano. A composição de Nicolino Milano e Thaumaturgo Sotero Vaz, datada de 1906, ganha partitura oficial 16 anos após ser aprovada como “Hino Oficial de Manaus”, conforme a Lei Municipal 718/2003. Após a apresentação, a ideia é popularizar o hino, uma vez que será gravado em CD e DVD.

David Assayag vai se apresentar no evento | Foto: Divulgação/Manauscult

Quarta-feira (23)

16h - 16h50 - Integrante Novo 01 e Kuarup

17h - 17h50 - Robson Jr. e Hellen Veras

18h - 18h50 - Grupo A Toada e Carlos Batata

19h - 19h50 - Carlinhos do Boi e Canto da Mata

20h - 20h50 - Fábio Casagrande e Pa Chaves

21h - 21h50 - Prince do Boi

22h - 22h50 - Arlindo Júnior

23h - 23h50 - Sebastião Júnior

00h - 01h - Show dos bois-bumbás Corre-Campo, Garanhão e Brilhante

Quinta-feira (24)

16h - 16h50 - Márcia Siqueira e Mara Lima

17h - 17h50 - Paulinho Viana e Júnior Paulain e Marujada

18h - 18h50 - Edilson Santana e Carrapicho

19h - 19h50 - Klinger Araújo e Fabiano Neves

20h - 20h50 - Edmundo Oran

21h - 21h50 - Israel Paulain

22h - 22h50 - David Assayag

23h - 23h50 - Leonardo Castelo e Batucada