VÍDEO: Quinta cultural recebe a escritora Priscila Passoni

Priscila Passoni fala sobre traumas e crescimento pessoal | Foto: Web Tv Em Tempo

Manaus - O Programa Quinta Cultural dessa quinta (17), apresentado pela jornalista Ayda Rodrigues, recebeu a escritora Priscila Passoni para um bate-papo sobre os livros da trilogia em que a escritora aborda traumas e crescimento pessoal. Os lançamentos do cinema desta semana e novidades do universo geek também foram destaques com o Mapingua Nerd.

Priscila Passoni e "Bethania meu amor"

Em entrevista exclusiva, a escritora Priscila Passoni explicou sobre a trilogia “Bethânia, meu amor", que conta a história de uma adolescente bailarina. Apesar de ser uma história leve, engraçada e que conta com romantismo, também aborda temas como abuso, mentiras, traição e drogas.

"São assuntos pesados e que são passados nesta trilogia adolescente, que muitas pessoas conseguem se identificar. Recebi uma carta de uma mulher de 45 anos que foi incrível para mim e essencial para eu continuar a escrever a trilogia. Uma mulher de 45 anos enviou a carta falando que nunca tinha sido tão influenciada por um livro", destaca.

Após seis anos de escrita do livro, Priscila destaca que a aceitação do público foi surpreendente e positiva. "Eu fiz uma enquete pra saber em quanto tempo as pessoas gastam para ler um livro e a maioria respondeu que uma obra de 340 páginas pode ser lida em menos de 24 horas. E o que mais me impactou foi o público que se interessou pelo conteúdo, pessoas a partir dos 25 anos, mesmo sendo uma história adolescente", comemora.

A inspiração para escrever surgiu em Bethânia ainda na adolescência. A escritora Priscila conta que saiu do lugar de conforto e, então, surgiu a experiência para trabalhar com jovens. "Me inspirei em Bethânia porque desde os meus 17 anos eu comecei a trabalhar com jovens e comecei a verificar alguns problemas muito fortes nos adolescentes como: abusos escondidos, cometidos por familiares, namorados ou até mesmo pelos pais", comenta.

Com essa problemática, o livro é baseado em princípios básicos. “Quando a pessoa passa por um trauma e precisa de um acompanhamento psicológico, mas também espiritual, não é para uma religião específica, mas é para onde todo mundo que sofreu trauma", destaca.

E no segundo livro da trilogia, que ainda vai ser lançado neste ano, Priscila frisa que abordará temas confrontadores. "Vai ser mais forte que o primeiro livro e a pessoa, que estiver lendo, vai se confrontar sobre o que ela é e o que quer ser”, pontua.

Lançamentos do cinema

A estreia da sequência do filme Malévola nos cinemas foi destaque do Mapingua Nerd, que, junto com a Biblioteca Municipal, reunirá o intitulado “Ficção Cientifica: gêneros e possibilidades”, reunindo especialistas em ciência, literaturara e cinema para abordar sobre sobre gênero cinematográfico que está fazendo sucesso na atualidade. O evento acontece neste sábado às 15h na Biblioteca Pública, localizada na rua Barroso, bairro Centro, Zona Sul de Manaus, com entrada gratuita integrando à programação da Semana nacional do livro.

Confira a entrevista na integra: