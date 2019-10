Professor da Ufam lança livro sobre democracia

Intitulado “Democracia Brasileira: Discurso, Possibilidades e Responsabilidades na Construção Federal”, o docente da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), professor Rafael da Silva Menezes, lançou seu primeiro livro nesta quinta-feira (17) em uma solenidade com a presença de amigos e familiares. O evento aconteceu no espaço Thiago de Mello, na livraria Saraiva, no Manauara Shopping, bairro Adrianópolis, Zona Sul da capital.



O livro faz um percurso histórico sobre a democracia brasileira e suas possibilidades, além de abordar a democracia como sistema de responsabilidade compartilhada. Traça também um panorama acerca da acessibilidade cidadã aos canais institucionais, típicos e atípicos, de engajamento democrático.

Durante o evento, Rafael da Silva Menezes falou sobre o processo criativo e afetivo que o livro carrega, tanto por parte da inspiração em seus autores e historiadores favoritos, como do apoio que recebeu da família para que a obra fosse concluída.

O livro conta, ainda, como a democracia pode ser aperfeiçoada, e o debate pode estimular a encontrar caminhos para fortalecer o estudo | Foto: Leonardo Mota

“Eu me sinto realizado em poder compartilhar esse estudo tão árduo com meus amigos, alunos e familiares; é uma satisfação ser prestigiado pelos mestres de tantas universidades de Manaus. Saber que minha obra poderá ajudar no discurso político nos dias atuais é incrível”, disse.

O volume é resultado da sua tese de doutorado, realizada na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e trata da democracia brasileira, na perspectiva de que é possível responsabilizar o cidadão pelos erros e acertos praticados pelo Estado, em nome deles.

O acadêmico de Direito, João Victor, de 20 anos, aluno de Rafael, prestigiou o momento inesquecível na trajetória do professor. “É maravilhoso ter um estudo aprofundado sobre a política brasileira, ainda mais com uma bibliografia bem extensa”, ressaltou João.

Para o colega de profissão de Rafael, o professor Wilken Robert, de 27 anos, a obra tem um peso para repercutir em território nacional e contribuir no estudo das ciências humanas.

“É um prazer ver a evolução de alguém de quem eu fui aluno e agora sou colega. O livro fala sobre a revolução democrática brasileira e nos dias atuais, trabalhando os mecanismos de participação, eleições, processos de iniciativa popular. É um estudo muito rico”, comentou Wilken.

O prefácio da obra foi escrito pelo ministro Gilmar Ferreira Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e a apresentação pela professora Mariah Brochado, pós-doutorada pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha.. A publicação pode ser encontrada no site da Editora Lumen Juris.

O professor Rafael da Silva Menezes é pós-doutorado na Universidade de Coimbra, UC, Portugal.