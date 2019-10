Robert Pattinson diz que sua versão do Batman não é um herói

O Batman sempre transitou entre o heroísmo e a falta de escrúpulos, mas parece que haverá uma guinada na nova versão do personagem, que será vivida por Robert Pattinson.

O ator afirmou que sua interpretação de Bruce Wayne não é exatamente um herói, o que abre margem para que tenhamos uma versão única do Cavaleiro das Trevas no cinema.

Em entrevista ao jornal The New York Times, Pattinson falou sobre a forma que ele enxerga o Homem-Morcego, o que deve se refletir em sua atuação.

“O Batman não é um herói, no entanto. Ele é um personagem complicado. Eu acho que nunca poderia interpretar um herói de verdade – sempre existe algo um pouco errado. Eu acho que é porque um dos meus olhos é menor que o outro”, disse.

Em muitas ocasiões, principalmente nos quadrinhos, os meios do Batman são questionados por outros personagens. Ele é um justiceiro, o que por si só já seria ilegal, mas métodos como o treinamento de crianças e adolescentes para atuarem ao seu lado como Robin geralmente mostram a ambiguidade do herói.

Sobre The Batman

O Batman já apareceu no Universo Estendido da DC em duas oportunidades, mas ainda não teve seu aguardado filme solo, intitulado temporariamente como The Batman. A produção está saindo do papel, mas, desde seu anúncio, passa por uma série de dificuldades que impedem ou atrasam o projeto.

A princípio, Ben Affleck retornaria ao papel de Bruce Wayne e também iria dirigir o filme, mas problemas com o roteiro, fizeram com que ele abandonasse a direção, que foi entregue a Matt Reeves. Agora, também foi confirmado que Affleck não voltará para o papel ou seja, o personagem será interpretado por outro ator.

A informação foi confirmada após Affleck passar um tempo em uma clínica de reabilitação. Ele confirmou que não irá viver o herói, forçando Matt Reeves a procurar por um substituto, que acabou sendo definido com Robert Pattinson, de Crepúsculo, que assinou contrato para uma trilogia. A Warner também estaria priorizando outras produções, como o filme das Aves de Rapina, o que deixa tudo ainda mais indefinido em relação ao futuro.

The Batman tem previsão de estreia não confirmada para 25 de junho de 2021.