Biblioteca Pública do Estado tem acervo inclusivo sem muitos adeptos

Biblioteca Pública de Manaus tem acervo de livros em Braile e áudio livros em Libras. | Foto: LEONARDO MOTA

Manaus - Após a última reforma realizada em 2013, a Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, localizada na rua Barroso, no Centro Histórico de Manaus, recebeu novo espaço dedicado para pessoas com deficiência física, auditiva ou visual para público infantil e adulto.

O espaço contém um acervo de livros em braile de literatura brasileira e estrangeira, além de audiolivros, livros áudio-descritivos em Libras e audiodescrição da imagem, além de jogos interativos, como dama, dominó e baralho, que foram doados a partir do projeto Acessibilidade em Bibliotecas Públicas", do governo Federal e também pela Agência Nacional do Cinema (Ancine).

Audiolivros para literatura infantil e adulto está disponível. | Foto: LEONARDO MOTA

O projeto faz parte do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) foi criado em 1992 como o principal objetivo de tornar as bibliotecas públicas estruturadas para oferecer a formação do hábito de leitura e atua em 27 sistemas Estaduais de Bibliotecas Públicas, incluindo a do Amazonas.

Literatura brasileira tem edição exclusiva em Braile na Biblioteca Pública do Amazonas | Foto: Leonardo Mota

De acordo com o bibliotecário responsável David Carvalho, a biblioteca tem um acervo literário com clássicos da literatura em braile, como o exemplo romance de Jorge Amado, Tieta do Agreste, que foi dividido em 11 unidades, assim como o romance Gabriela: Cravo e Canela do mesmo autor. E a edição do "Quarto de Despejo" disponibilizado unicamente em braile na biblioteca.

Uma das obras amazonenses, que tem destaque em acessibilidade é o livro do autor Jan Santos, que possui descrição das imagens do livro.

De acordo com o bibliotecário David Carvalho, o público infantil também tem bastante opção de leitura e atividade. "Temos os livros em braile tinta e braile ilustração que a criança pode tocar na ilustração do livro, além do texto", comenta.

Infraestrutura física

A infraestrutura da Biblioteca conta com um elevador especialmente para pessoas com que possuem alguma deficiência ou dificuldade em mobilidade. A biblioteca recebeu mapas de alto-relevo em todos os andares e sinalização nos pisos, com as alterações realizadas após a última reforma da biblioteca.



David Carvalho destaca que o funcionamento do elevador e entrada pela lateral da Biblioteca são disponibilizadas apenas para pessoas com deficiência. "Temos sempre funcionários que estão disponíveis para o atendimento das pessoas que necessitam utilizar os meios de acessibilidade", comenta.

Biblioteca Braile

Além da Biblioteca Pública do Estado, o acervo de material pessoas com deficiência visual, sendo parcial ou completa. Segundo o coordenador da Biblioteca, Gilson Pereira, o acervo é atende pessoas com deficiência visual, mas também a comunidade em geral. "Nosso acervo é composto por livros em braile, livros falados com voz humana ou computadorizadas e livros digitalizados. Oferecemos serviços de escaneamento dos livros para o braile quando as pessoas precisam utilizar, além dos cursos de teclado e violão e cavaquinho", comenta.

O coordenador também destaca que a Biblioteca recebe de 40 a 50 pessoas no mês entre comunidade e a importância da Biblioteca na cidade. "Atualmente temos 65 mil pessoas baixa visão ou cegueira total. E aqui na Biblioteca realizamos aula para pessoas que querem realizar o curso de braile para auxiliar nos serviços que envolvem", comenta.

A Biblioteca Braille já recebeu prêmios da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Secretaria do Estado de Cultura do Amazonas e o prêmio "Ser Humano Oswaldo Checcia devido os serviços oferecidos no espaço.

A Biblioteca Braile, que fica localizada no Bloco C do Centro de Convenções - Sambódromo, na Avenida Pedro Teixeira, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste da cidade, funciona de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.

Lançamento de livros em Braille

Nesta terça-feira (22), a Biblioteca Braille terá o lançamento de 20 livros com versão acessível e produzidos pela Biblioteca Braille e editado pela Governo por meio da Secretaria de Cultura do Estado (SEC). O evento irá ocorrer às 11 horas, na Biblioteca Braille e gratuito.