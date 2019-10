Feirinha neste domingo no Largo São Sebastião em Manaus

Manaus – Para celebrar o mês das Criança e o Aniversário da cidade de Manaus, a ‘Feirinha – Arte, Cultura e Diversão’ traz neste domingo (20), das 16h às 21h, várias atividades culturais interativas para as crianças, no Largo de São Sebastião, localizado no centro histórico de Manaus.

Serão várias estações com brincadeiras, espaços educativos, shows musicais, oficinas que o público poderá participar. Além das atividades, terá também a exposição e comercialização de artesanatos e comidinhas.

Estação Cidade

Nesta edição, a Feirinha vai trazer a ‘Estação Cidade’ que traz a temática da cidade de Manaus com jogos e atividades lúdicas, segundo a coordenadora Camila Duarte. “Outra Estação nova é a “Modelar”, onde as crianças poderão brincar de massinha, uma atividade que traz vários benefícios, auxilia na concentração e na criatividade”, explica.

Estação bolha de Sabão, tabuleiro, Slime, ambiental, gastronomia “produção de cupcake”, circo, pintura, caixa de histórias, espaço baby, movimento, são algumas das estações que as crianças poderão se divertir durante o domingo. Para os pais a Feirinha traz mais uma vez a Estação de Época, com brincadeiras para relembrar a infância.

De acordo com produtora cultural, Gisele Riker, esta edição está cheia de novidades. “Outra grande novidade é a oficina de desenho “Criando no caminho da cobra” da artista Priscila Pinto, onde as crianças vão poder criar vários desenhos”, comenta.

Dentro da programação multicultural, o público contará ainda com shows musicais, espetáculos de circo e teatro, oficinas, palestras, exposições de arte, e espaços educativos.

Sobre a Feirinha

A Feirinha é uma produção independente e está na terceira edição. O evento recebe o apoio do Governo do Estado por meio da Secretaria de Cultura do Amazonas, da Prefeitura de Manaus por meio da Manauscult, da Criatê 'Arte & Produções', da Produtora Artrupe, do Roda na Praça, e do Blog de Cultura Valoriza Sim.

*Com informações da assessoria.