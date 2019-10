Novo integrante do Boi Manaus 2019 é escolhido neste domingo (20)

No domingo (20), sete artistas selecionados por meio de portfólio participarão de seletiva que escolherá uma nova atração para o Boi Manaus 2019, que acontecerá nos dias 23 e 24 de outubro, na Ponta Negra, zona Oeste. A audição acontece no StarMusic Studio, localizado na rua Rio Andirá, n° 94, Petrópolis, Zona Sul de Manaus. Promovido pela Prefeitura de Manaus, o tradicional evento celebra o aniversário da cidade, que este ano completa 350 anos.

Participarão da seletiva, os artistas Alexandre Simas Azevedo, Rafael Junior, Marcia Novo, Ângelo Roberto e Banda, Vanessa Alfaia, Felipe Junior e Klinger Junior. Na ocasião, cada artista, por ordem de sorteio, fará a apresentação de duas músicas, mediante a um corpo de jurados. A avaliação será voltada, exclusivamente, à análise de técnica vocal, dinâmica acordada com os artistas em reunião realizada na sede da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Os jurados que avaliarão os novos nomes serão os mesmos que julgarão as apresentações dos artistas durante o Boi Manaus 2019. Este ano, apenas um candidato será selecionado e integrará a programação.

Histórico

Em 2017, pela primeira vez, os artistas que se apresentaram no Boi Manaus foram avaliados por uma comissão que julgou os critérios performance, indumentária e qualidade musical. Nesta edição, os dois artistas com as menores pontuações deixarão, automaticamente, a programação do Boi Manaus 2020, mas poderão concorrer com os demais inscritos às vagas abertas no ano seguinte. O objetivo é garantir a qualidade das apresentações, em respeito ao público que prestigia os artistas.

Boi Manaus 2019

A cidade se prepara para mais uma edição do Boi Manaus que este ano chega a sua 22ª edição. O evento reunirá mais de 30 artistas do Boi-Bumbá, se revezando em quatro trios no Circuito Ponta Negra, durante os dois dias de festa, 23 e 24/10. A folia, que terá início às 16h, contará com nomes como David Assayag, Sebastião Júnior, Israel Paulain, Arlindo Júnior, Márcia Siqueira, Klinger Araújo, entre outros. O evento é gratuito.

A programação completa das apresentações dos dois dias de Boi Manaus 2019 está disponível no link https://350anos.manaus.am.gov.br

*Com informações da assessoria.