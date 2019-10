Caprichoso comemora 106 anos com festa no Atlético Rio Negro

O Caprichoso comemora 106 anos e neste sábado (19), o Movimento Marujada promove homenagem à história do boi da estrela. Oficialmente, pela primeira vez, a nação azul e branca residente em Manaus poderá celebrar o tradicional marco do Boi de Parintins. O evento acontece no Atlético Rio Negro Clube, Centro da capital.

A exaltação aos 106 anos do Caprichoso contará com shows de David Assayag, Prince do Boi, Marujada de Guerra, Paulinho Viana, Canto da Mata, Klinger Araújo e presenças de Marciele Albuquerque(Cunhã-poranga), Valentina Cid (Sinhazinha) e Marcela Marialva estão confirmadas na festa.

O evento tem início às 20 horas e os ingressos custam R$ 20. Torcedores que comparecerem vestindo camisa do Boi Caprichoso e sócios com apresentação da carteirinha pagam R$ 10 (benefício da meia-entrada).

Mesas limitadas podem ser adquiridas pelo fone 99351-2470.

Movimento Sunset

O Movimento Marujada prepara a nova edição de um evento diferenciado e exclusivo, inspirado no mais belo fenômeno natural: o pôr-do-sol. Criado em 2018, o Movimento Sunset encerrará a atual temporada no próximo dia 30 de novembro.

O local escolhido para a ‘tardezinha’ é o Píer Murilo Rayol, localizado na Ponta Negra, zona oeste de Manaus. O Movimento Sunset terá início às 17 horas e maiores detalhes do evento serão divulgados nos próximos dias.

*Com informações da assessoria.