Ludmilla e Mumuzinho vão apresentar programa juntos na Globo

Dupla é a nova escolhida da atração | Foto: Divulgação

Ludmilla e Mumuzinho foram confirmados para apresentar o “Só Toca Top“, que terá uma edição especial de verão. O programa, que começou com Fernanda Souza e Luan Santana, tem um revezamento de artistas no comando. Também já passaram por lá IZA e Toni Garrido, Lucy Alves e Wesley Safadão e Maiara & Maraísa.

A atração dos sábados à tarde leva para o palco os artistas que dão voz aos hits nacionais mais tocados no Brasil, seja na internet ou no rádio. Tem também a categoria “aposta da semana”, que revelou na primeira temporada as músicas Jenifer, de Gabriel Diniz, e Meu abrigo, do grupo Melim.

Neste sábado (19), o programa teve momentos emocionantes, com uma apresentação de Marília Mendonça e homenagens de Maiara & Maraísa e Zé Neto & Cristiano à futura mamãe.