O Iluminado: clássico de 1980 será exibido nos cinemas do Brasil

O clássico longa "O Iluminado", de Stanley Kubrick e baseado no livro homônimo de Stephen King, voltará aos cinemas brasileiros no dia 29 de outubro.

A ação visa preparar a audiência para o lançamento da sequência Doutor Sono e relembrar a história do filme, além de apresentá-lo a um novo público que não teve a oportunidade de assisti-lo nos cinemas. Os ingressos para as sessões começam a ser vendidos a partir desta quinta-feira (17).

A Warner Bros. Pictures anunciou, também, que o início das vendas de ingressos para Doutor Sono será no dia (29) de outubro. Com estreia marcada para (7) de novembro no Brasil, o filme continua a história de Danny Torrance, 40 anos após os acontecimentos de "O Iluminado."

Sobre Doutor Sono

Doutor Sono continua a história de Danny Torrance, 40 anos após sua assustadora estadia no Hotel Overlook, em O Iluminado. Ewan McGregor, Rebecca Ferguson e a novata Kyliegh Curran estrelam o thriller sobrenatural, dirigido por Mike Flanagan, que escreveu o roteiro com base no romance de Stephen King.

Ainda extremamente marcado pelo trauma que sofreu quando criança no Hotel Overlook, Dan Torrance lutou para encontrar o mínimo de paz. Essa paz é destruída quando ele encontra Abra, uma adolescente corajosa com um dom extrassensorial, conhecido como Brilho. Ao reconhecer instintivamente que Dan compartilha seu poder, Abra o procura, desesperada para que ele a ajude contra a impiedosa Rose Cartola e seus seguidores do grupo Verdadeiro Nó, que se alimentam do Brilho de inocentes visando a imortalidade.

Ao formarem uma improvável aliança, Dan e Abra se envolvem em uma brutal batalha de vida ou morte com Rose. A inocência de Abra e a maneira destemida que ela abraça seu Brilho fazem com que Dan use seus próprios poderes como nunca, enquanto enfrenta seus medos e desperta os fantasmas do passado.

Doutor Sono é estrelado por Ewan McGregor como Dan Torrance, Rebecca Ferguson como Rose Cartola; e Kyliegh Curran, em sua estreia no cinema, como Abra. O elenco principal também inclui Carl Lumbly, Zahn McClarnon, Emily Alyn Lind, Bruce Greenwood, Jocelin Donahue, Alex Essoe e Cliff Curtis.

Trevor Macy e Jon Berg produziram o filme, e a produção executiva fica a cargo de Roy Lee, Scott Lumpkin, Akiva Goldsman e Kevin McCormick.