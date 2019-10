Klinger Junior é o novo artista a integrar a programação do Boi Manaus

Manaus - Com 197 pontos, o cantor Klinger Junior foi selecionado como o novo artista a integrar a programação do Boi Manaus 2019, evento da Prefeitura de Manaus que celebra tradicionalmente o aniversário da cidade. A audição dos candidatos à vaga aconteceu nesse domingo (20), no StarMusic Studio, Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

Dos sete artistas selecionados por meio de portfólio na primeira fase do processo, seis compareceram à seletiva, em que cada candidato teve direito a 20 minutos para apresentar duas músicas, acompanhados de uma mesma banda-base, além de poder ouvir os comentários e observações do corpo de jurados.



O critério analisado pelos jurados foi de técnica vocal, onde cada um dos quatros jurados poderia dar a pontuação máxima de 50 pontos, em dinâmica acordada com a Comissão de Artistas do Boi Manaus. Em ordem de classificação, os artistas Klinger Junior, Vanessa Alfaia e Cézar Pinheiro foram os melhor pontuados. O artista com a maior somatória ocupa a única vaga aberta para a programação. Todos os candidatos que participaram da seletiva podem solicitar sua ficha de avaliação à Diretoria de Eventos da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).



Klinger Junior deve abrir a programação da festa nesta quarta (23), dividindo o trio elétrico com o Grupo Kuarup, das 16h às 16h50. O Boi Manaus 2019 acontece nos dias 23 e 24, sempre a partir das 16h, no circuito do Complexo Turístico da Ponta Negra, zona Oeste.

Histórico



Em 2017, pela primeira vez, os artistas que se apresentaram no Boi Manaus foram avaliados por uma comissão que julgou os critérios performance, indumentária e qualidade musical. Nesta edição, os dois artistas com as menores pontuações deixarão, automaticamente, a programação do Boi Manaus 2020, mas poderão concorrer com os demais inscritos às vagas abertas no ano seguinte. O objetivo é garantir a qualidade das apresentações, em respeito ao público que prestigia os artistas.



Boi Manaus 2019



A cidade se prepara para mais uma edição do Boi Manaus, que este ano chega à sua 22ª edição. O evento reunirá mais de 30 artistas do boi-bumbá, se revezando em quatro trios na Ponta Negra, durante os dois dias de festa, 23 e 24/10. A folia contará com nomes como David Assayag, Sebastião Júnior, Israel Paulain, Arlindo Júnior, Márcia Siqueira, Klinger Araújo, entre outros. O evento é gratuito e a programação completa está disponível no site oficial dos 350 anos de Manaus: http://350anos.manaus.am.gov.br

