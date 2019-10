DJ Mau Mau é atração da festa 'American In The House' em Manaus

Manaus- DJ Mau Mau , um dos maiores artistas da cena eletrônica nacional, será a atração principal da edição comemorativa de um ano da label ‘American In The House’. A festa será no dia (26) de outubro, a partir das 22h, no Madeira Market, localizado na rua Rio Madeira com a rua Amapá, no bairro Vieiralves.

Em sua longa jornada musical de 30 anos de carreira, Mauricio Bischain já ganhou 27 prêmios, de revistas e jornais especializados, nas categorias de DJ do ano, produtor e personalidade. Em 2013, durante o Rio Music Conference (atual BRMC), Mau Mau conquistou um dos prêmios mais cobiçados da e-music nacional, o de “Melhor DJ do Brasil”. O sucesso do artista também já rendeu muitos projetos e parcerias ao lado de nomes icônicos da música pop brasileira, como Roberto Carlos, Rita Lee, Adriana Calcanhotto, Marina Lima e Daniela Mercury.

Na festa ‘American In The House’, o público poderá conferir o trabalho consagrado do DJ, que acumula mais de 60 músicas de sua autoria lançadas em importantes selos nacionais e internacionais. Além dele, também se apresentam no evento os DJs Cezar Dantas, Felipe Litaiff, além de Korea e Silvio Leão, que tocam no estilo B2B.

A balada ainda promete ser uma opção para quem curte a celebração do Halloween. Com decoração temática e diversas surpresas reservadas, o evento pede que os participantes invistam em trajes “all black” seguindo a proposta da noite.

Os ingressos antecipados estão à venda na Churrascaria Búfalo, no Vieiralves, ao valor de R$ 50 (1º lote). Também há opção de mesas e camarotes. Mais informações através dos telefones (92) 3131-9000 ou 9478-4950.

*Com informações da assessoria