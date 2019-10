Roteirista da série global Supermax ensina como escrever ficção

Manaus- Com contos publicados em diversas antologias de mistério, como na Playboy e na prestigiada revista americana Ellery Queen’s Mystery Magazine, o advogado e escritor Raphael Montes irá compartilhar experiências e conhecimento no Sesc Amazonas, em Manaus. Ele é o convidado do projeto Arte da Palavra Rede Sesc de Leitura, que ocorrerá entre os dias 4 e 8 de novembro deste ano.

Os interessados em participar da oficina de “escrita criativa para escrever ficção” devem realizar inscrição entre os dias 28 de outubro e 1 de novembro, por meio do telefone (92) 2126-9518. A atividade gratuita será realizada no auditório do Sesc, localizado na rua Henrique Martins, no Centro, das 13h30 às 17h30. Serão emitidos certificados com carga horária de 20 horas.

Arte da Palavra

O Arte da Palavra Rede Sesc de Leituras é um circuito atuante em todas as regiões do país que estimula a divulgação de autores nas suas diferentes formas de manifestações. Durante o ano de 2019, diversos representantes da literária brasileira percorrerão todos os estados do país.

A fim de promover o intercâmbio de artistas e a formação de leitores, o projeto tem como objetivo oferecer ações que atuem em toda a cadeia da literatura, incluindo a formação e a divulgação de novos autores, a valorização das novas formas de produção e fruição literária, possibilitadas pela emergência de discursos periféricos e a utilização de novas tecnologias.





*Com informações da assessoria