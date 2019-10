Manauara Shopping realiza grande evento para entrega de ‘Street Art’

Manaus- Em comemoração aos 350 anos de Manaus, celebrados nessa quinta-feira (24), o Manauara Shopping apresenta o Manauara Urbano, que é o projeto de pintura de um muro com 1.4 mil metros quadrados na rua Radialista Maria da Fé Anzoategui, na lateral do centro de compras (entre as avenidas Jornalista Umberto Calderaro Filho e Mário Ypiranga Monteiro), transformando o local em uma mostra artística permanente e a céu aberto.



Para a ação, dez artistas foram convidados para grafitar um grande painel de 1.450 metros quadrados na rua lateral do Shopping com elementos que contam um pouco da nossa cultura, arquitetura e história, com a ideia de transformar em arte o orgulho de poder dizer #SOUMANAUARA.

Para entregar este lindo presente à cidade de Manaus, o centro de compras vai realizar um grande evento de inauguração no dia (24) de outubro. A ação acontecerá das 08h às 12h e neste horário a rua estará fechada ao trânsito para receber essa comemoração para toda a família.

Para a programação, estão agendadas atividades físicas, recreação, feira de artesanato, danças, boi-bumbá e a apresentação da Escola de Samba A Grande Família (que este ano traz o samba enredo Sou Manauara).

“Além da beleza e da arte, a diversidade é uma das temáticas do muro, que já está chamando a atenção de quem passa pelo local. Temos certeza de que será um novo ponto turístico na cidade”, afirmou a gerente de Marketing do Manauara Shopping, Isa Lucena.

*Com informações da assessoria