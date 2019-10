Tudo pronto para o primeiro dia do Boi Manaus 2019; veja a programação

Confira a programação no site | Foto: Leonardo Leão

Manaus- A partir das 16h desta quarta-feira (23)o Complexo Turístico da Ponta Negra, zona Oeste, volta a ser cenário para o Boi Manaus 2019. A festa terá mais de 20 horas de boi-bumbá, em dois dias de comemoração.

Apresentações

Ao todo serão mais de 30 artistas se apresentando em trios no circuito Ponta Negra. Hoje (23) se apresentam Klinger Junior e Kuarup, Robson Jr. e Hellen Veras, Grupo a Toada e Carlos Batata, Carlinhos do Boi e Canto da Mata, Fábio Casagrande e P.A. Chaves, Prince do Boi e Sebastião Jr., encerrando as apresentações nos trios.

No palco do anfiteatro se apresentarão os bois de Manaus: Corre Campo, Garanhão e Brilhante com suas evoluções e itens do festival.



Trânsito

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estarão no local auxiliando os condutores. O trânsito na região já está alterado, assim como os pontos de ônibus para o transporte coletivo. A praia da Ponta Negra encontra-se fechada para banho até o término do evento.

A programação completa do Boi Manaus 2019 pode ser conferida no link https://350anos.manaus.am.gov.br

*Com informações da assessoria