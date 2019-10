Felipe Araújo, Diego & Victor Hugo cantam nesta quarta (23), em Manaus

A dupla Diego & Victor Hugo, Daniel Trindade e participação especial de George Japa e, ainda uma super apresentação do cantor Felipe Araújo. Os shows começam a partir das 21 horas | Foto: Divulgação

Manaus- A véspera de feriado está movimentada em Manaus, um grande show de artistas com participações especiais acontecerão no Copacabana Choperia nesta quarta-feira (23), localizada na avenida do Turismo, no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus, a partir das 21h.

Atração principal

A principal atração da noite, o cantor Felipe Araújo, apresenta o single “Hoje Eu Beberei”, a música compõe seu novo trabalho, que foi gravado ao vivo em Brasília, no o DVD “In Brasília Ao Vivo Na Praia” e muitas outras.

“Hoje eu beberei” é o novo single de Felipe, versão de “Emborracharé”, uma música em espanhol do compositor Pedro Mendoza. Já a versão, digamos assim, brasileiríssima, traz as assinaturas de Rick Monteiro e Juan Pablo Vaca Lozano. Com promessa de ser mais um hit na carreira de Felipe, a faixa chega nesta quinta-feira em todos os aplicativos de música. A partir de 18 de novembro, ela também vai ecoar nas rádios de todo o Brasil.



Diego & Victor Hugo apresentam em seu show a canção “O Alvo”, um dos maiores sucessos da carreira da dupla, foi gravada com os padrinhos, Henrique & Juliano. Também está seu repertório músicas como “Interfone”, “Saudade Tocando o Terror”, lançada em 2019, e as canções “Sem Contraindicação” e “Prefiro Nem Perguntar”.

Os ingressos custam R$ 35,00 (pista/meia), R$ 70,00 (frontstage/meia), R$ 105,00 (camarote avulso/meia), que podem ser adquiridos nas centrais Alô Ingressos ou pelo site www.aloingresso.com.br.