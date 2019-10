Musical 'Alice no País das Maravilhas' no palco do Teatro Amazonas

Manaus - Apresentando uma releitura do clássico da literatura infanto-juvenil, o espetáculo musical “Alice no País das Maravilhas” acontece nesta quarta-feira (23), véspera de feriado, no Teatro Amazonas, localizado na avenida Eduardo Ribeiro, Largo São Sebastião, Centro Histórico de Manaus. O musical conta com duas sessões, às 16h e às 19h, e os ingressos podem ser adquiridos pelo valor de R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira) na bilheteira do teatro ou pelo site bilheteriadigital.com.

O espetáculo promete envolver e encantar o público com atuações, texto, figurino e cenários produzidos por uma das maiores companhias de teatro do Amazonas, a Companhia Metamorfose, em parceria com a Suanam Produtora Cultural. De acordo com a diretoria da companhia, Socorro Andrade, a magia do musical irá criar emoções diversasdos espectadores.

“Estamos desenvolvendo algo mágico, pois Alice no País das Maravilhas pede isso. E estamos preparando um verdadeiro espetáculo que irá encantar e envolver o público presente. Dessa forma, convidamos todos a participarem desse musical que marca também o mês das crianças. Será mais uma opção para a população”, contou a diretora.

A novidade do espetáculo conta com novo elenco formado por atores e atrizes veteranos | Foto: Divulgação/Suanam

Os trabalhos da companhia estavam parados há cerca de três anos por conta da diretora Socorro Andrade estar trabalhando com outros projetos paralelos. Segundo a produção do evento, o espetáculo Branca de Neve, realizado no Teatro Amazonas, no dia 14 de julho, e a peça Chapeuzinho Amarelo apresentado no dia 20 de abril, no Teatro Manauara, juntamente com estreia do novo musical sobre a Alice, reafirmam a companhia no cenário teatralda capital amazonense.

A novidade do espetáculo conta com novo elenco formado por atores e atrizes veteranos contracenando ao lado de novas pessoas que estão entrando no mundo do teatro, como, por exemplo, a jornalista Vivi Cariolano, que irá estrear nos palcos representando a Rainha deCopas, vilã do clássico infantil.

Além de Vivi, o elenco conta Nicole Tavares (Alice), Cleiciano Cardoso (Gato Risonho), Adriano Holmes (Chapeleiro Maluco), Gabriela Salamanca (Lebre de Março), Roberto Carlos Jr. (Dodó, Lagarta Azul e Rei de Copas), Carol Silveira, Rita Flor, Hannah Rodrigues (Flores e Cartas). A direção ficou por conta de Franciso Mendes e Socorro Andrade. A trilha sonora é comandada por Clayton Tenório, a coreografia por Weldson Rodrigues e projeção mapeadapor Aurora Mapping.

A Companhia traz o mundo do faz de conta para perto do público infantil | Foto: Divulgação/Suanam

A companhia

Criada em 1993 pela atriz e diretora teatral, Socorro Andrade, a Cia de Tearo Metamorfose acumula diversos prêmios em festivais durante os 26 anos de estrada, sempre com o cuidado em trabalhar a dramaturgia de uma forma lúdica, alinhada ao desenvolvimento das crianças e com temáticas cheias de encanto e magia.

A Companhia traz o mundo do faz de conta para perto do público infantil, promovendo o contato das crianças com os personagensdos clássicos literários.

Sinopse

A história de uma menina curiosa que decide seguir um coelho branco, quando de repente cai em sua toca e é levada a um reino onírico, onde convive com criaturas estranhas e se envolve nas mais inusitadas aventuras. Neste universo inesperado, não há limites entre sonho e realidade. Mais do que uma obra ficcional-juvenil, Alice no País das Maravilhas é uma alucinante viagem por um mundo nada óbvio em que imaginação, desafios de lógica, jogos de palavras e situações nonsenses combinam-se de maneira única e inesquecível.

O espetáculo promete envolver e encantar o público com atuações, texto, figurino e cenário | Foto: Divulgação/Suanam

Mais informações podem ser encontradas nas redes sociais da Companhia de Teatro Metaformose @ciadeteatrometamorfose e da Suanam @suanamcultural.

Serviço

O quê: Espetáculo Musical Alice no País das Maravilhas

Quando: Na próxima quarta-feira, dia 23/10, véspera de feriado

Horário das sessões: Às 16h e às 19h

Onde: No Teatro Amazonas, localizado no Largo de São Sebastião, Centro

Quanto: Meia R$ 15,00 e Inteira R$ 30,00

Onde comprar: Na bilheteria do Teatro Amazonas ou pelo site bilheteriadigital.com