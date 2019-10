Confira os horários de funcionamento dos espaços culturais no feriado

Confira a programação completa | Foto: Michael Dantas/SEC

Manaus- Confira a programação especial dos espaços culturais com seus horários de funcionamento diferenciados desta quinta (24) até a segunda-feira (28), período que compreende o feriado de aniversário de Manaus e o Dia do Servidor Público.

Teatro Amazonas

Na quinta-feira (24) o Teatro Amazonas, localizado na avenida Eduardo Ribeiro, 659, Centro terá uma programação especial e gratuita. A visita guiada acontecerá, normalmente, das 9h às 17h, gratuita para o público em geral.

Às 16h15, o Grupo Vocal dos Corpos Artísticos fará um Sarau no Hall, com duração de 30 minutos. Em seguida, às 17h, haverá visitação teatralizada. Fechando a programação, às 20h, a Amazonas Filarmônica apresentará o concerto “Homenagem Manaus 350”, com participação de Inácio de Nonno. O espetáculo faz parte da “Série Guaraná”.

Na sexta-feira (25), a visitação acontecerá das 9h às 17h, com acesso gratuito para amazonenses e venda de ingressos para demais visitantes. Às 14h terá visita teatralizada, com entrada gratuita.

No sábado (26) haverá visitação das 9h às 17h; e duas sessões de visita teatralizada: às 10h30 e às 15h.

Domingo (27), o Teatro estará fechado para visitação, mas abrirá para os espetáculos “Paixões segundo Camille”, com a Orquestra de Câmara do Amazonas e Balé Experimental do Corpo de Dança do Amazonas, às 11h; e “Orquestra Experimental e Luiz Fernando Malheiro”, às 19h, ambos pela Série Guaraná com entrada gratuita.

Centros Culturais

Quinta (24), sexta (25) e domingo (27), os centros culturais Palácio da Justiça e Palácio Rio Negro abrirão para visitação das 9h às 14h; no sábado (26) funcionarão das 9h às 17h.

Na sexta (25), o Palácio Rio Negro receberá a “Mostra Sesc Canção da Mata”, a partir das 17h, com entrada gratuita. Já o Palácio da Justiça receberá no domingo (27), às 18h, o concerto comemorativo pelos 10 anos do Madrigal Ivete Ibiapina, também com acesso gratuito.

Os centros culturais Usina Chaminé e Povos da Amazônia não abrirão para visitação neste período.

Teatros

O Teatro da Instalação abrirá na sexta (25), às 19h, para o ensaio aberto da Orquestra de Câmara do Amazonas e do Balé Experimental do Corpo de Dança do Amazonas; e domingo (27) para o espetáculo “Dança em conexão”, da Cia. de Dança Encontro das Águas, com ingressos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Os teatros Gebes Medeiros e da Instalação, e o Cineteatro Guarany também estarão fechados para visitação de 24 a 28 de outubro.



Museus

O Palacete Provincial, localizado na Praça Heliodoro Balbi, s/nº, Centro, funcionará das 9h às 17h, na quinta (24), sexta (25) e no domingo (27) para visitação e programação alusiva ao aniversário de Manaus. No sábado (26), abrirá para visitação das 9h às 14h.

O Museu Casa Eduardo Ribeiro, localizado na rua José Clemente, 322, Centro, abrirá de quinta (24) a sábado (26), das 9h às 14h. O Museu do Seringal funcionará de quinta (24) a domingo (27), das 9h às 15h.

O Museu do Homem do Norte, situado no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, não abrirá neste período.

Galerias

A Galeria do Largo e a Casa das Artes, ambos no entorno do Largo de São Sebastião, funcionarão de 24 a 27 de outubro, das 14h às 20h.

Bibliotecas

A Biblioteca Pública do Amazonas funcionará somente na quinta (24), das 8h ao meio-dia, com programação alusiva ao aniversário de Manaus. As demais Bibliotecas da secretaria não abrirão no período do feriado prologado (24 a 28).

Na segunda-feira (28), não haverá visitação nos espaços da secretaria.

