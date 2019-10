Espetáculo do Balé Folclórico reúne peças sobre a Amazônia

Manaus- Chamando a atenção para a valorização da floresta e do imaginário amazônico, o Balé Folclórico do Amazonas (BFA) apresenta nesta sexta-feira (25), às 20h, um espetáculo que reúne esquetes sobre a Amazônia. A apresentação promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, será no palco do Teatro Amazonas , com entrada gratuita.

O elenco estará completo, com 22 bailarinos no palco. Na abertura, trechos de “Amazônia", que apresenta as peculiaridades da floresta: a fauna, a flora, a rotina indígena.



“‘Amazônia’ conta com trilha sonora criada pela banda do Comando Militar há alguns anos, em alusão ao aniversário da banda. O trecho que apresentaremos tem dez minutos de duração e representa, de forma bem singular, tudo o que é nosso, da nossa Amazônia”, comenta Magda Carvalho, assistente de direção do BFA.



No segundo momento do espetáculo, a companhia apresentará esquetes de “Cenas Amazônicas”, criado em 2016, em comemoração aos 15 anos do Balé Folclórico.

De acordo com Magda Carvalho, o espetáculo é uma criação coletiva dos bailarinos da companhia de acordo com suas percepções sobre a cultura e o folclore amazonense.

“Os bailarinos se reuniram em grupos e criaram as cenas de acordo com o que eles sentiam, de como viviam o folclore amazonense. O espetáculo evoluiu e hoje é um encontro de coreografias do repertório do Balé Folclórico. Nenhuma apresentação é igual, sempre incluímos cenas diferentes”, destaca.

Na apresentação desta sexta-feira, um dos destaques será “Igapó”, de Cassiano Felipe, ex-integrante do BFA. A cena fala das águas e conta, na cenografia, com um imenso tecido simbolizando os rios da Amazônia.

*Com informações da assessoria