Buteco do Gusttavo Lima traz quatro super atrações a Manaus

Manaus- A Arena da Amazônia vai se transformar num grande buteco no próximo dia (23) de novembro. Gusttavo Lima traz seu projeto pela primeira vez para Manaus, apresentando ainda ao público os shows de Bruno e Marrone, Xand Avião e César Menotti e Fabiano.

Sucesso de vendas, o ‘Buteco do Gusttavo Lima’ faz jus ao nome da turnê, incluindo no repertório músicas que marcaram o início da carreira do artista em barzinhos, lembrando interpretações de sucessos de artistas consagrados e hits de composição própria mais antigos.

Sempre com uma super estrutura, o Buteco é uma dos mais importantes eventos de música da atualidade e traz em suas edições diversos ambientes distribuídos em setores, proporcionando um espaço aconchegante e bem organizado para o público que pode desfrutar de uma experiência única para acompanhar todos os momentos do espetáculo.

A turnê do Buteco já passou por vários estados como São Paulo, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Ceará, Sergipe, Rio Grande do Norte e Pará, além do Distrito Federal.

Ingressos

O setor Área Vip ‘Apelido Carinhoso’ esgotou em poucos dias. Mas, os ingressos dos demais setores continuam sendo vendidos em todos os balcões da Alô Ingressos ou pelo site: www.aloingressos.com.br . Os valores variam entre R$ 95 e R$ 505 pista ‘Zé da Recaída’ e camarote Extra Vip ‘Embaixador’, respectivamente e podem ser parcelados no cartão de crédito em até 3 (três) vezes sem juros.

No ‘Embaixador’, o público contará com open food e open bar até às 4h, incluindo Belvedere, Gin, Tanquerey, Old Par, Água e Refrigerante. Os acessos para esse espaço também são diferenciados.

