Uendel comemora 5 anos de carreira ao lado de Mumuzinho e Tiee

Manaus - Conhecido como a sensação do samba e pagode em Manaus, o paraense Uendel Pinheiro comemora 5 anos de carreira ao lado de cantores com visibilidade no cenário do samba nacional: Mumuzinho e Tiee. O show acontece nesta quarta-feira (23), véspera de feriado, a partir das 21h, no Studio 5 - Centro de Convenções, localizado na avenida General Rodrigo Otávio, 3555, Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus.

“Estou comemorando 5 anos de carreira e resolvi convidar dois grandes amigos: Mumuzinho que é um parceirão e o Tiee com quem já compus. É a primeira vez que estou realizando este projeto, mas, logicamente, farei outras edições com outros artistas”, confessou Uendel.

O cantor ressaltou também que o público pode esperar um show bem dinâmico e diferente de outras apresentações. “Vai ser algo bem informal onde todo mundo invade o palco de todo mundo. Eu me apresento, volto para cantar com o Tiee, o Tiee canta com o Mumuzinho “, anunciou o paraense.

Carreira

Aos 33 anos de idade, o cantor Uendel Pinheiro, natural de Óbidos, município do Estado do Pará, tem números impressionantes para a música regional. São cinco discos gravados, mais de 80 mil seguidores nas redes sociais, 3 milhões de visualizações no YouTube e a agenda lotada. Recentemente, o cantor foi a atração que abriu o Samba Manaus 2019, o maior festival do gênero em Manaus.

Mumuzinho", apresenta em Manaus a turnê “A Voz do Meu Samba” | Foto: Divulgação

Lançamento

No dia 11 de outubro deste ano, o cantor lançou o EP intitulado “Seja Luz”, uma composição de Marlon Oliveira. O EP tem cinco faixas, das quais Uendel tem três composições próprias: “A Gente Se Perdeu”, “Senti Frio” e “Cedo ou Tarde” - em parceria com Felipe Isperio. O novo trabalho também possui a regravação “Cada Volta Um Recomeço”, uma composição de Nenéo em parceria com Paulo Sério Valle, um dos grandes sucessos de Zezé de Camargo & Luciano.

“No repertório do show, estão os singles do meu último lançamento, assim como também as músicas ‘O Amor Está no Ar’, ‘Ninguém Pode Saber’, ‘Deixa Ela Falar, que não podem faltar em qualquer apresentação”, comentou Uendel.

Convidados

O carioca Márcio da Costa Batista, com o nome artístico, "Mumuzinho", apresenta em Manaus a turnê “A Voz do Meu Samba”, que passeia pelas variadas vertentes do samba do cantor, que vão de uma sonoridade mais romântica, passando por samba de raiz e também pelo pagode.

No repertório, Mumuzinho apresenta 20 canções, sendo 11 inéditas em sua voz e interpretação. O samba acelerado “Eu Mereço Ser Feliz” resume bem o espírito astral elevado, que é, aliás, marca característica do sambista.

Tiee já teve suas composições gravadas por diversos artistas | Foto: Divulgação

O romantismo do samba fica exposto com as músicas “Uma Noite 5 Estrelas”, “Homem Perfeito”, “Dois Adolescentes” e “Um Lindo Sentimento”, que fazem parte das inéditas. Acrescentando a setlist do show, a animação ganha carga extra com “Curto Circuito”.

Outra grande apresentação será do cantor Diógines "Tiee", mestre em pagode e, atualmente, um dos grandes nomes também no samba. Tiee já teve suas composições gravadas por artistas como Fundo de Quintal, Thiaguinho, Belo, Ferrugem, Jorge Aragão, Pixote e vários outros grupos.

Seu sucesso começou em 2013, quando um vídeo caseiro foi postado na plataforma de vídeos do YouTube com a música "Climatizar", onde ele canta ao lado do cantor Ferrugem, e que na época virou hit com 1 milhão de visualizações. O vídeo continua disponível no site e atualmente possuí 506 milhões de visualizações.

Ingressos

Os ingressos estão disponíveis nas centrais Alô Ingressos, localizadas nos shoppings Amazonas, Manauara e Sumaúma. Para quem gosta de comodidade, os passaportes podem ser adquiridos através do site www.aloingressos.com.br , com preços especiais em 2° lote: R$ 35 (pista/meia), R$ 55 (frontstage/meia), R$ 175 (área premium com open bar com água, refrigerante, cerveja, vodca e gim a noite toda)

Serviço

O que: Mumuzinho, Uendel Pinheiro e Tiee

Onde: Studio 5 Centro de Convenções (Av. Rodrigo Otávio, 3555, Distrito Industrial)

Quando: 23 de outubro de 2019 (Quarta-feira), às 21h.

Ingressos: R$ 35 (pista/meia), R$ 55 (frontstage/meia), R$ 175 (área premium com open bar com água, refrigerante, cerveja, vodka e gim a noite toda)

Vendas físicas: Centrais Alô Ingressos, localizadas nos shopping Amazonas, Manauara e Sumaúma

Venda online: www.aloingressos.com.br

Informações: (92) 98409-6575