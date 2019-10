Tenores do Brasil se encontram no Teatro Amazonas em Manaus

O repertório trará as mais belas e conhecidas canções eruditas, apresentadas pelos artistas em solos, duetos e outras formações, acompanhados pela Orquestra Amazonas Filarmônica | Foto: Divulgação

Manaus - Miquéias William, Hélenes Lopes, Enrique Bravo e Rafael Stein unem suas vozes em noite especial de canto lírico acompanhados pela Orquestra Amazonas Filarmônica regida pelo maestro Luiz Fernando Malheiros



O VIII Encontro de Tenores do Brasil acontecerá no dia 3 de novembro (domingo), às 19h, no palco do Teatro Amazonas.

O evento, que já faz parte do calendário cultural amazonense, celebra o encontro de belas vozes do canto lírico nacional e, nesta edição, contará com a participação das vozes de Hélenes Lopes, Enrique Bravo, Rafael Stein, do anfitrião e idealizador do evento - Miquéias William e da soprano Carol Martins, acompanhados pela Orquestra Amazonas Filarmônica sob a magnífica regência do Maestro Luiz Fernando Malheiro.

Segundo o tenor Miquéias William, o repertório do encontro trará ao público as mais belas e conhecidas canções eruditas, apresentadas pelos artistas em solos, duetos e outras formações, acompanhados pela Orquestra Amazonas Filarmônica, que será regida pelo Luiz Fernando Malheiros, aclamado por ser um dos melhores maestros de ópera do país.



O encontro será abrilhantado com a presença dos tenores Hélenes Lopes - de Goiânia, Rafael Stein - de São Paulo e Enrique Bravo - tenor chileno residindo atualmente em Manaus, além da participação especial do soprano amazonense Carol Martins, que juntos farão o público se emocionar nesta noite especial.

Nesta 8ª edição, os fãs de canto popular e erudito poderão conferir a interpretação de canções como “O sole mio”, “Nessun Dorma”, “Granada”, “Com te partiró”, entre outros grandes sucessos do repertório lírico.

Encontro de Tenores em Manaus



O Encontro de Tenores do Brasil existe desde 2012 e já faz parte do calendário de eventos de Manaus, ganhando projeção nacional e internacional, contando com a participação de talentosos artistas nacionais e regionais, que ficam deslumbrados com o evento que acontece no icônico Teatro Amazonas e com turistas que saem maravilhados ao prestigiarem este acontecimento.

Os ingressos já estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas e pelo site: bilheteriadigital.com/teatroamazonas

QUANTO: para plateia e frisas – R$ 75 (meia); para 1º e 2º pavimentos - R$ 60 e para 3º pavimento – R$ 40 (meia). Estudantes, idosos, professores, militares e doadores de sangue pagam meia-entrada.

INFORMAÇÕES: (92) 3232-1768 e 99253 4390.