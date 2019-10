Manaus e suas lendas urbanas: antigos relatos que assustam até hoje

Manaus - Lendas urbanas são histórias que passam por gerações e contam fatos, alguns bem duvidosos, sobre certos pontos da cidade. No aniversário de 350 anos de Manaus, vamos fazer um resgate e relembrar alguns contos curiosos envolvendo lugares bem conhecidos da capital amazonense. Quem nos ajuda nesta missão é o historiador Almir Barros Carlos. Confira!

Lenda Chico da Cobra | Foto: Tamis Utsch

Chico Cobra

Reza a lenda que existia um cidadão, morador da Rua Comendador Clementino, situada no Centro de Manaus, apelidado de “Chico Cobra”. O nome deve-se a uma história espalhada entre os vizinhos. Dizem, que em noite de lua cheia, perto da meia-noite, ele se transformava em cobra.

Almir conta que um amigo, recentemente falecido, jurava de “pés juntos”, que Chico entrando em um camburão, deslizando que nem o réptil e saindo pela outra borda.

“Todos conheciam esse mito e ninguém se atrevia a desmentir, ou ao menos duvidar, porque diziam, que numa próxima mutação, se essa pessoa estivesse por perto, pegaria uma ‘surra’ do Chico Cobra”, conta.

Lenda do Zezito | Foto: Tamis Utsch

Zezito

Muitas histórias rondam a Santa Casa de Misericórdia de Manaus, que está desativada desde 2004. Uma delas é bem curiosa.

Conta-se que na década de 1910, um guarda noturno conhecido como Zezito, trabalhava na Santa Casa. Certo dia, por volta da meia-noite, quando estava fazendo a ronda, viu um garoto de aproximadamente oito anos, com uma bolinha bem semelhantes àquelas de tênis. Ele jogava a bolinha no chão e a aparava. Ia caminhando na calçada do hospital, pela rua Dez de Julho, em direção à Avenida Eduardo Ribeiro. O Guarda o interpelou dizendo:

- Menino, o que você faz a essa hora na rua? Onde você mora?

O garoto olhou fixamente nos olhos de Zezito e respondeu:

- Bem ali!

Disse isso apontando na direção da Praça da Saudade, onde, àquela época, se localizava o Cemitério Municipal. O guarda virou-se para olhar, e, quando voltou para o menino, viu seu corpo crescer e passar da altura das frondosas mangueiras que ficavam em frente à casa de caridade. Seus enormes dentes para fora, ameaçadores e terríveis, provocaram o desmaio no pobre guarda, que acordou mais tarde, jurando que nunca mais iria trabalhar à noite e, principalmente, naquele local.

Carona fantasma | Foto: Tamis Utsch

Carona fantasma

Um certo motorista de táxi, na década de 1950, por nome de Sebastião, com o apelido de Tambaqui, chegou em casa certa noite, se tremendo todo, com as calças urinadas e defecadas, gaguejando palavras ininteligíveis. Sua esposa, sem saber o que acontecera, colocou-o sentado numa cadeira de balanço, pegou um copo d´água e o serviu. Começou a abaná-lo e perguntou:

- O que houve, Sabá ?

E ele, ainda trêmulo respondeu:

- Eu saí da Garagem Central, era 19h30, já com o pensamento de vir embora para casa. Na altura da rua Dez de Julho, uma moça acenou e eu parei. Ela entrou e pediu para que eu a deixasse no Boulevard Amazonas, próximo ao Cemitério de São João Batista. Quando chegou ao destino, bem em frente ao portão principal, eu parei. Ela pagou a corrida e, àquela hora da noite, como ela estava sozinha e naquele local, eu perguntei: "Moça, você não tem medo de estar nesse lugar, sozinha"? Ela sorrindo, com aqueles dentões pavorosos, respondeu: "Quando eu era viva, sim"!

Mãe D'Água | Foto: Tamis Utsch

Mãe D’Água

Nas cacimbas da rua Comendador Clementino, antigo Campo Grande, no Centro de Manaus, algumas pessoas diziam que após às 18h da tarde, depois do anoitecer, quem estivesse na beira do igarapé, estaria descumprindo ordens da Mãe D`Água e assim, sujeito a uma “pisa”, que jamais esqueceria.

"Contam que uma vez, o Pauleta, amigo nosso, foi, depois das 18h, até o fundo do quintal da casa dele tomar banho. Pegou uma lata e desceu. Após o banho, encheu a lata, colocou na cabeça e, estava voltado para casa. No meio do caminho, tinha um cipoal. Dizem que o Pauleta começou a receber ‘lambadas’ de cipó, tapas e chutes. Largou a lata e correu, mesmo embaixo de muita porrada. Entrou em casa aos berros e esbaforido, o lombo todo vermelho e arranhado de tanta ‘cipoada’, o rosto enrubescido, apavorado, dizendo que nunca mais iria àquela hora na cacimba, por dinheiro nenhum desse mundo”, relata Almir.

Vampira da Matinha | Foto: Tamis Utsch

Vampira da Matinha

Na antiga João Coelho, hoje Avenida Constantino Nery, próximo à Matinha, sempre se via tarde da noite, uma moça caminhando, descendo a ladeira. Numa noite de lua cheia, um rapaz conhecido como Zazá resolveu abordar a passante. Encostou sua bicicleta e perguntou:

- Moça, você não quer uma carona ?

Ela respondeu, sem olhá-lo, com um fio de voz :

- Não, muito obrigada, estou com dor de dente!

Ele com seu jeito de conquistador e muito sedutor, já pensando em roubar um beijo da bela moça, com a voz de locutor de FM, retrucou:

- Me mostre qual é! Abra sua boquinha!

Segurando no queixo dela, aproximou sua boca, quase encostando nos lábios da moça! Ela então vira-se para ele, abre a boca, de onde saem dois dentões pavorosos e diz:

- É este aqui!

Ele saiu que nem um bólido, pedalando sua bicicleta com tanto desespero, que passou da rua Japurá, onde morava e foi parar na sede do Atlético Rio Negro Clube, na Praça da Saudade. Desde esse dia, o rapaz ficou conhecido entre os amigos como Zazá do Dentão.