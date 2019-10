Boi Manaus atrai 18 mil pessoas à Ponta Negra na primeira noite

Manaus - À meia-noite, uma explosão de cores no céu do Complexo Turístico Ponta Negra anunciou a chegada do dia 24 de outubro, data em que a capital do Amazonas celebra 350 anos. Mais de 18 mil pessoas participaram da celebração de aniversário ao som do ritmo que traduz a identidade amazônica, no Boi Manaus, promovido pela prefeitura, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

“Sabemos que o que Manaus tem de melhor é essa população tão querida. Por isso, em nome do prefeito Arthur Virgílio Neto, viemos aqui agradecer a Deus e ao povo, que a Prefeitura de Manaus tem buscado servir com muita alegria e honra”, disse a secretária municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, Conceição Sampaio. “Quero aproveitar e parabenizar à Manauscult por essa festa tão bonita, é lindo ver o azul e o vermelho juntos saudando os 350 anos de Manaus”.



Na primeira noite do evento subiram ao trio os cantores Klinger Júnior e grupo Kuarup; Robson Jr e Hellen Veras; A Toada e Carlos Batata; Carlinhos do Boi e Canto da Mata; Fábio Casagrande e P.A Chaves; Prince do Boi; Arlindo Jr; Sebastião Jr; e os bois de Manaus Corre-Campo, Garanhão e Brilhante.



"Temos muito orgulho da nossa história e identidade e este momento de celebração do folclore, da cultura popular é muito significativo para os 350 anos da cidade. A nossa cara amazônica está aqui, neste balanço único que é o boi-bumbá”, avaliou o diretor-presidente da Manauscult, Bernardo Monteiro de Paula. “Ano passado, inauguramos o Museu da Cidade e este ano damos continuidade à ressignificação do Centro Histórico levando cultura em suas mais diversas manifestações artísticas, como entregando à população o Centro Cultural Oscar Ramos, amanhã, às 17h, onde ficará exposto um acervo do próprio artista que dá nome ao local. Também temos o resgate do Hino de Manaus que foi regravado conforme a partitura original", completou.



Emoção



Além do tradicional show pirotécnico, a apresentação do cantor Arlindo Jr marcou a primeira noite do evento. Recentemente diagnosticado com câncer no cérebro, o Pop da Selva recebeu, por vários momentos, a demonstração de carinho e apoio dos fãs por todo o percurso do trio.



“Eu só tenho a agradecer o carinho da galera. Vou começar um novo tratamento e vamos continuar lutando e vencer mais uma, se Deus quiser. Se hoje eu estou aqui, lutando, é por vocês. Vamos continuar divulgando o nosso Amazonas, a nossa Manaus”, afirmou Arlindo Jr, emocionado, sendo aplaudido pelo público que seguia seu trio.



As torcidas organizadas de Caprichoso e Garantido também deram show na pista, formaram uma comissão de frente no trio que trazia o grupo Canto da Mata e o cantor Carlinhos do Boi. A combinação dos artistas promoveu um show de ritmos ao som das toadas mais dançantes dos bumbás. O show contou com a participação da cantora Márcia Novo, que dividiu a toada ‘Ritmo Quente’, um grande sucesso azulado dos anos 90.



A passagem do quinto trio pelo circuito do Boi Manaus, com os artistas do Garantido, P.A Chaves e Fábio Casagrande, agitou o público com o set list escolhido para fazer o torcedor vermelho e branco cair na dança. ‘Evolução do Garantido’, ‘Perrechés do Brasil’ e ‘Baiás do Círculo Sagrado’ foram alguns sucessos rubros que compuseram o repertório dos artistas.



Item oficial no Festival de Parintins, o amo do Caprichoso, Prince do Boi abriu o show incendiando a galera azulada com a toada ‘Chamada do meu boi’ e ‘Povo festeiro da ilha’. Um dos momentos mais esperados pelo torcedor azulado, que acompanhava o trio, aconteceu ao som de ‘Somos vaqueirada’, quando o artista tocou o berrante, uma de suas principais características.



Acompanhando o trio elétrico com um grupo de amigos, a austríaca Ulla Ebner aproveitou sua primeira visita a Manaus para conhecer o ritmo do boi-bumbá. “A gente gostou muito dessa festa, porque é uma coisa muito especial. Eu também acho impressionante que todo mundo aqui já conhece a coreografia”, destacou a turista. “Ainda não escolhi qual boi é meu preferido. As roupas e a dança dos ‘vermelhos’ são muito bonitas, mas eu achei melhor a música do ‘azul’”, completou.



Trazendo toda a emoção vivida no Bumbódromo de Parintins para o trio elétrico, o levantador campeão do Festival, Sebastião Júnior encantou e embalou o público com toadas do Boi Garantido. A sequência de toadas levou a galera à explosão de alegria e emoção durante a apresentação do artista. Canções como “Vermelho” e “O Amor Está no Ar”, de Chico da Silva, fizeram parte do repertório especial que o artista preparou para a 22ª edição do Boi Manaus.



“Eu fico muito feliz de participar de uma festa que enaltece um ritmo que é nosso, que é do Norte, de Manaus. Eu já estou nessa história, assim como os cantores que já passaram por essa avenida e os que ainda vão passar. Manaus merece todo nosso carinho, todos os nossos aplausos e estamos aqui pra isso, para celebrar, para comemorar tudo de bom que essa cidade tem”, destacou Sebastião, responsável por puxar os parabéns à Manaus diante da multidão quando o relógio marcava 00h do dia 24 de outubro.



Bumbás



O vermelho e o azul ganharam a companhia dos tons de verde para o encerramento da primeira noite do evento. Corre Campo, Brilhante e Garanhão, os bois de Manaus, fizeram uma grande celebração folclórica no palco do anfiteatro da Ponta Negra, apresentando ao público suas sinhazinhas, pajés, cunhãs e demais itens oficiais da disputa da cidade.



Apoio e segurança



O primeiro dia do Boi Manaus mobilizou aproximadamente 740 servidores, de órgãos municipais e estaduais, na organização das atividades. Com 12 secretarias envolvidas e o apoio da Polícia Militar e o efetivo de 290 homens, do Juizado de Menores e do Corpo de Bombeiros, o início da festa decorreu sem quaisquer transtornos nesta quarta, 23/10.



Pela Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), 150 funcionários auxiliavam na limpeza do Complexo Turístico após cada apresentação. Já a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), foi responsável por fiscalizar e orientar pais e responsáveis sobre a presença de menores desacompanhados.



Outro órgão, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), que já realizava desde o último dia 15 de outubro as intervenções no trânsito no local, seguiu com as orientações aos condutores durante a festividade e deve seguir com o trabalho até o dia 26, quando os palcos e demais estruturas serão desmontadas.



A programação continua nesta quinta-feira, 24/10, a partir das 16h. Confirma a programação completa em vivamanaus.com.





Com informações da assessoria*