Manauara Urbano abre votação para ajudar instituição de caridade

Manaus - O Manauara Urbano, projeto do Manauara Shopping, reuniu dez artistas para grafitar um grande painel de 1.450 metros quadrados na lateral do centro de compras, cuja inauguração foi nesta quinta-feira (24), aniversário de Manaus. No site do shopping público pode votar na melhor obra. O artista vencedor ganhará o prêmio para ajudar uma instituição beneficente da cidade. Votação vai até o dia 30 de outubro, o resultado oficial sai no dia 31.

"A gente teve essa ideia há uns seis meses atrás, passeando ao redor do shopping. Conversamos com a nossa equipe e viabilizamos com o vizinho, que é o verdadeiro proprietário do muro. Com o super apoio da prefeitura, foi possível", conta Fábio Deganutti, superintendente do Manauara Shopping.

O muro fica localizado ao lado do shopping, rua Radialista Maria da Fé Anzoategui, na lateral do centro de compras (entre as avenidas Jornalista Umberto Calderaro Filho e Mário Ypiranga Monteiro). A mostra permanente á céu aberto tem obra dos artistas Arab, Denis L.D.O, Deborah Erê, Thaizis, Lobão, Marieta, Megart, Mia Montreal, Nosmao e Soft.

"Cada um trabalhou uma temática e escolheu uma entidade que pode ser premiada. O site já está no ar para que o público possa votar", reforçou o superintendente. Cada votante deve escolher somente uma arte. O resultado oficial sai no dia 31 de outubro no site do Manauara Shopping, www.manauarashopping.com.br.

“Além da beleza e da arte, a diversidade é uma das temáticas do muro, que já está chamando a atenção de quem passa pelo local. Temos certeza de que será um novo ponto turístico na cidade”, afirmou a gerente de Marketing do Manauara Shopping, Isa Lucena.



Programação Especial

Para entregar este lindo presente à cidade de Manaus, o centro de compras realizou nesta quinta-feira (24) um grande evento de inauguração. A ação aconteceu das 08h às 12h, com atividades físicas, recreação, feira de artesanato, danças, boi-bumbá, entre outras atrações gratuitas.

| Foto: Jakeline Xavier

