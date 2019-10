Festa celebra o Halloween com muito flashback em Manaus

Apesar de ser uma noite temática, o uso de fantasia não é obrigatório | Foto: Divulgação

Manaus - Neste sábado (26), acontece a edição especial de Halloween da festa Flash Disco, sob o comando dos DJs Raidi Rebello e Fernando Araújo. A balada será realizada a partir das 22h, no pavilhão do Studio 5 Centro de Convenções, na Zona Sul da capital.

O evento reviverá a atmosfera macabra dos grandes clássicos do terror, como “A Hora do Pesadelo”, “Sexta-Feira 13”, “Halloween”, “Brinquedo Assassino”, entre outros filmes icônicos, além de levar o público em uma viagem ao passado embalada pelos maiores hits dos anos 70, 80 e 90, como "I Love To Love" de Tina Charles, “Macho Man” do Village People, "Never can Say Goodbye" de Gloria Gaynor, “I Feel Love” de Donna Summer e “Stayin' Alive” do Bee Gees.



A mistura de terror e flashback também poderá ser vista na apresentação especial do cover do Michael Jackson, o amazonense Rafael Costa, que relembrará a coreografia de "Thriller", um dos videoclipes mais marcantes do "Rei do Pop". Acompanhado de bailarinos caracterizados, o artista fará uma homenagem aos mitos do terror, como zumbis e lobisomens, assim como no vídeo musical dos anos 80.

Apesar de ser uma noite temática, o uso de fantasia não é obrigatório. Mas, quem quiser seguir o conceito da festa, pode apostar em uma produção de “arrepiar” ou ainda em um traje todo preto. Durante a balada, os participantes ainda poderão usufruir gratuitamente de um espaço com maquiadores artísticos para garantir uma make criativa e cheia de efeitos.

A festa será comandada pelos DJs Raidi Rebello (foto) e Fernando Araújo | Foto: Divulgação

Os ingressos para o evento estão disponíveis ao valor de R$ 35 a pista e R$ 160 a mesa para quatro pessoas. Para os que desejam aproveitar a noite em um espaço mais reservado, há também a opção da área VIP, que além de localização privilegiada em frente à pista de dança, oferece open bar de cerveja, catuaba, refrigerante e água. Os valores são R$ 100 individual e R$ 400 a mesa VIP para quatro pessoas.



As vendas estão ocorrendo na bilheteria da praça de alimentação do Studio 5, Academia Live Cheik, localizada na Avenida Getúlio Vargas, lojas Adji do Amazonas Shopping e Manauara Shopping, lojas MG Surf dos shoppings Sumaúma e Grande Circular, além das lojas Asya Fashion localizadas nos shoppings Cidade Leste e Manaus Plaza, nos supermercados DB da Nova Cidade e Ponta Negra, na Avenida Grande Circular, no bairro Alvorada e também próximo ao Porto de Manaus.

Quem garantir os ingressos antecipados ganhará um CD com uma seleção das 100 melhores músicas da Flash Disco. No dia da festa, a entrada para a pista custará R$ 40. Mais informações através do telefone (92) 99413-1539.

*Com informações da assessoria