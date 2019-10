'Maglore' celebra 10 anos de carreira com show em Manaus

Manaus - Com registro ao vivo na bagagem e uma década de estrada, "de dor, amor e contas para vencer, de ser inteiro e não ser pela metade", a banda baiana Maglore prepara um show especial no qual repassa músicas de toda discografia. Neste sábado (26), a partir das 21h, o quarteto sobe ao palco do Red Dog Pub, localizado na rua Rio Içá, bairro Nossa Sra. das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus, para dar continuidade às comemorações dos 10 anos do grupo. Os ingressos ainda estão disponíveis.

“É o momento de celebrar tudo o que vivemos nos últimos anos. Os nossos quatros discos, os singles lançados, as turnês e as parcerias”, conta o cantor e compositor Teago Oliveira. “A banda se estabeleceu num local muito legal do cenário e foi intenso fazer isso pelas vias da música independente”.

No show, a Maglore passa por todos os álbuns da carreira, além do trabalho em estúdio mais recente, "Todas As Bandeiras", lançado em 2017. No setlist, destaca-se “Não Existe Saudade no Cosmos”, composição de Teago Oliveira, que ficou conhecida por ter sido gravada por Erasmo Carlos no seu disco mais recente, ...amor é isso (2018).

“Foi uma surpresa enorme, a gente achava que essa música tinha uma cara de anos 1970 e Erasmo sempre foi uma referência para a banda”, diz Teago. “Motor”, faixa do quarteto recentemente regravada por Gal Costa e que também já ganhou uma versão da cantora Pitty, é outro destaque. A noite ainda conta com as bandas locais Alderia e República Popular.

Em entrevista ao Portal EM TEMPO Teago Oliveira e Lelo Brandão, integrantes do Maglore, contaram um pouco dos 10 anos de trajetória da banda, futuras parcerias, projetos solos e da expectativa de retornar a capital amazonense. Confira

EM TEMPO - Como surgiu a ideia de montar a Maglore?

Teago Oliveira - Gravei um EP, “Cores do Vento”, e eu não tinha banda. Gravei com o nosso primeiro produtor, o Jorge Solovera, e depois disso eu fui formar o grupo. Chamei Lelo, Nery (ex-baixista) e Igor (ex-baterista) a gente foi fazendo shows e a banda foi se desenhando. Igor acabou saindo bem no início e Dieder entrou. Depois disso a gente se mudou, fomos morar todos na mesma casa e foi uma loucura, tivemos algumas mudanças na formação, e em 2017 o Lucas assumiu o baixo.

EM TEMPO - Como a banda definiria seu estilo? Quais as influências?

Lelo Brandão - A gente não gosta muito de delimitar o som que a gente faz, mas pelo que fizemos até aqui vamos chamar de música popular contemporânea, vamo lá! Não quer dizer nada. Acho que assim está melhor (risos). Sobre as referências da banda, ouvimos muita música brasileira, antiga e atual, música gringa também, tudo que já rolou e que rola. Não nos fechamos ao som não.

EM TEMPO - O que inspira nas composições?

Lelo - Os acontecimentos da vida e a maneira em que isso afeta a gente de alguma forma. A gente se expressa como forma de entender nossas aspirações, o porquê delas, o porquê de estarmos onde estamos e fazermos o que fazemos. É buscar sentido nas coisas, se é que faz sentido (risos)

EM TEMPO - A banda já chamou a atenção de nomes como Pitty, Gal Costa e Erasmos Carlos. Em termos de parcerias, com quais artistas gostariam de colaborar?

Lelo - Ah, com os artistas que a gente admira, claro. Que não é nenhum segredo. Além de Erasmo, Pitty e Gal, seria ótimo fazer algo com Caetano, Tom Zé, Gil e vários outros.

EM TEMPO - Nesses 10 anos de carreira, como a banda busca inovar?

Lelo - Acho que naturalmente a gente acaba buscando um som diferente do disco anterior, senão não faria sentido fazer outro disco, repetir o mesmo som, etc. Não é que a gente busque inovar. Se acontece é por um caminho natural mesmo.

EM TEMPO - Além desta turnê de comemoração, a banda realizará outros projetos?

Lelo - Estamos começando a ensaiar algumas coisas para o próximo disco. Ano que vem deve sair com material novo, ou em 2021. Luquinhas (Lucas Gonçalves), nosso baixista, vai lançar um disco solo também, no início do ano que vem. Enquanto não sai o da banda, ainda tem o dele.

EM TEMPO - Maglore esteve no Festival Noites do Norte em 2016 pela primeira vez. O que a banda achou do público amazonense? Como é retornar à cidade manauara?

Lelo - O público do Norte em geral é bem caloroso, né? Bem parecido com o do Nordeste. A gente é de Salvador, a gente sabe. É sempre um prazer enorme tocar para um público que transparece que está curtindo o show. Estamos bem ansiosos para tocar em Manaus de novo, a galera é demais.

Maglore celebra 10 anos em Manaus

Data: 26 de outubro (sábado)

Endereço: Rua Rio Içá, 1012, Nossa Senhora das Graças

Horário: 21h

Ingressos: A partir de R$40 (meia-entrada), no primeiro lote