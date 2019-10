Teatro Amazonas ganha site oficial

Manaus - A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa lançou, na noite da última quinta-feira (24), o site do Teatro Amazonas. O lançamento aconteceu no palco do Teatro, precedendo o concerto da Amazonas Filarmônica em comemoração aos 350 anos de Manaus.

De acordo com o secretário de estado de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, a página oficial e exclusiva do Teatro era uma necessidade já que o espaço é uma das principais casas de espetáculos do mundo.

“Pessoas do mundo inteiro buscam informações sobre o Teatro Amazonas, que é um ícone, um símbolo do nosso Estado. Portanto era necessário reunir todas as informações sobre ele num só lugar, um canal direto para o público que quer saber qual a programação, turistas que planejam uma visita ao espaço e também para quem precisa fazer pesquisa”, afirmou. “Escolhemos essa data porque entendemos como um presente para a cidade”, pontuou.

Em www.teatroamazonas.com.br , o público encontra a agenda de espetáculos, notícias, cronologia histórica, curiosidades, imagens antigas e atuais, serviço sobre visitação e informações técnicas.

Diretor do Teatro Amazonas, Cândido Jeremias, destacou que o site facilitará ainda a comunicação com produtores culturais que pretendem marcar uma pauta no espaço.

“Disponibilizamos todas as informações técnicas que são necessárias para quem vai realizar um evento no Teatro: manual de uso, rider técnico, mapa de assentos, plantas”, pontuou. “Outro destaque é o link para a venda de ingressos online, que vai facilitar o processo”.

O site apresenta um layout moderno, totalmente responsivo, podendo ser visualizado nos principais dispositivos, como celulares, tablets, notebooks e PCs. Buscando atender os diversos públicos, também conta com ferramentas de acessibilidade.

“Procurei transmitir a grandiosidade do Teatro Amazonas neste projeto, que foi desenvolvido em parceria com a equipe do Teatro e historiadores. Esperamos que o site possa ser referência para todos que queiram obter informações sobre este grande patrimônio do Estado do Amazonas”, afirmou Jonei Picanço web designer responsável pela criação e layout do site.

